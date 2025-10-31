專訪中一句話怪怪的！網驚問：鄭麗文怎麼知道北京的計畫？2025/10/31 17:59 即時新聞／綜合報導
國民黨主席當選人鄭麗文。（資料照）
國民黨主席當選人鄭麗文近日接受「德國之聲」專訪，除了稱普廷「不是獨裁者」引發爭議，也有網友發現，鄭麗文在專訪中斬釘截鐵地表示，「北京沒有要把台灣變成第二個香港」，並驚訝地問：「奇怪北京要幹嘛她怎麼知道」？
鄭麗文在專訪中，面對採訪記者提及很多台灣人不希望台灣變成第二個香港，她立即回應，「我們本來就不是香港，所以我們也不會成為第二個香港，這不會是問題」，她甚至還說，「北京也沒有要把我們變成第二個香港」。
請繼續往下閱讀...
面對記者追問，北京想把台灣變成什麼樣子？鄭麗文則表示，「至少我知道他沒有要把我們變成第二個香港，所以這個問題並不存在」、「但台灣很有可能變成是第二個烏克蘭」。
對此，就有網友在PTT發文質疑，「奇怪，北京要幹嘛她怎麼知道？」該網友還表示，難道鄭麗文和對岸有什麼交易嗎，國安局要不要調查一下她的資訊來源啊？
對此，網友紛紛留言諷刺：「直營店為什麼不能知道總公司想什麼？」、「因為他們就是一夥的啊」、「直營店知道總公司的經營方針很奇怪嗎」、「可是要把台灣變成什麼她沒有回答耶，應該是更不好的如新疆西藏，才不好回答吧」。
熱門賽事、球星動態不漏接