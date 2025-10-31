為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    挺林岱樺遭8000留言灌爆！王義川取消站台：我怎可能是挺貪污的人

    2025/10/31 18:35 即時新聞／綜合報導
    立委王義川。（資料照）

    爆出涉詐領助理費案的民進黨立委林岱樺，爭取高雄市長黨內初選，民進黨派系正國會成員近日紛紛發文力挺，引發爭議。立委王義川29日在Threads發文表態將出席林岱樺11月1日的造勢活動，遭8000多則留言灌爆。王義川今天發文說，想到所有支持他的選民，「我王義川怎麼可能是一個挺貪污的人」，經深思熟慮，他確定不會出席。

    王義川在Threads發文說，宣布將替林岱樺造勢活動站台後，今天有人跟他說了一句話：「阿川，你是公共財，很多事情已經不是你個人可以決定的。」聽了讓他好沉重，「想到當時在路上、街邊支持我的每一張臉孔，是呀，大家希望的是一個能為台灣、為是非而戰的人，我王義川怎麼可能是一個挺貪污的人。」

    王義川解釋，當初安排出席造勢，初衷是因為民進黨廉政會召開三次會議並沒有把林岱樺停權，代表林岱樺還有權利去參加初選，他支持林有機會公開向眾多支持者說明解釋，「但我這個決定讓各位擔憂、失望、傷心我過意不去；讓民進黨的價值受到挑戰，更非我能承受之重。」

    王義川說，經過深思，本週六（11月1日）活動他確定不會出席。他本來想在週六出席造勢對高雄市民和林岱樺說一些話，既然不出席，那就決定直接先說，「岱樺既然已經決定參加初選，我支持在民進黨公平初選制度下向高雄市民陳述他的理念，市政規劃。」最後他也說：「明年初選結果出來，正國會會全力支持初選勝出的人，高雄加油！」

