半年2起電動公車自燃冒煙 蔣萬安：需第三方火調、非車商說了算

台北251路電動公車本月26日突竄濃煙，司機緊急疏散10名乘客，幸無人傷。（資料照，記者陸運鋒翻攝）

台北市一輛欣欣客運251路電動公車，26日行經文山區景興路時，車內竄出濃煙，司機馬上停靠路邊疏散乘客，沒有釀成大禍；台北市長蔣萬安今（31日）在道路交通安全會報指示，已經發生2件電動公車火燒車，火災調查必須要第三方公正專業的單位，在起火原因未確認前，暫停補助公車業者採購同型電動車。

蔣萬安指出，6月16日大都會客運262電動公車，以及這個月26日欣欣客運的251電動公車，2件電動公車火燒車都是在沒有發生事故的情況下自燃或冒煙，所幸駕駛長都及時疏散乘客，沒有任何人員傷亡。而2公車都出自同一家製造商。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安強調，火災調查必須要有第三方公正專業的單位，不是電動車製造商說了算，在起火原因沒有確認以前，暫停補助公車業者採購同型電動車。他強調，公車全面電動化是既定的方向，但一定要以市民的安全為最基本的前提。

台北市公共運輸處處長李昆振表示，檢視251公車26日車內冒煙的畫面，是車後門刷卡機先遭乘客撞毀、疑似造成保險絲燒毁，導致前方的儀表開關高溫融化，出現濃煙，並無明火燃燒。司機相當機警，緊急將車停靠路邊、疏散乘客的做法非常正確，同時協同乘客持滅火器噴灑冒煙區域。

李昆振指出，2輛電動公車是同家公司「同型不同批」，上次是電流量大的電池，這次是弱電，2種狀況不同，但還是要以消防局的火調報告為主；上次262運安會認為是重大事件，目前正在調查，最快要到明年1月會有初步的結果，6月才會有整體的報告。

李昆振說，262起火事件，要求業者停派同車型的20幾輛車，由原廠比照出廠檢查、完成監理站驗車後，才能派車；這次情形雖然不一樣，但為求謹慎，比照相同標準，26日事發後已停派同型的另外15輛車，業者在30日完成檢查，今天將結果提報給市府，最快明天可恢復派車。

至於停止採購同型電動車的補助，李昆振表示，這個車型已經上路有一段時間，是早期的車，不會再有這一型的採購。但還是會查核業者實際的狀況，才會再給予補助。

台北市長蔣萬安表示，公車全面電動化是既定的方向，但要以市民的安全為最基本的前提。（記者何玉華攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法