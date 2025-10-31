川習會落幕 學者葉耀元： 川普從來就沒有對台灣主權鬆口過

「川習會」30日在南韓釜山登場。（歐新社）

美國總統川普、中國國家主席習近平30日在韓國會面。儘管中國事前大帶「疑美論」、「疑川論」風向，不過川普主動表明，會中完全未提台灣。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元指出，這場會面沒太大結論，多是中國對美國的承諾，就看未來要如何落實。而川普在會前已表明，台灣沒有什麼好提的，台灣就是台灣，顯示中國要對美國打「台灣牌」是沒有用的。

葉耀元指出，暌違6年的「川習會」其實沒有太大結論，就是美國要求中國控管芬太尼、購買美國大豆、解禁稀土輸出，但美國沒有承諾中國什麼東西。因為這並非川習首度會面，2020年兩人就貿易戰談妥條件，結果中國都沒實踐；後續拜登總統任內也與中國談芬太尼，但至今3年也未見任何改善。就美國而言，中國是不能信任的國家。接下來就是美國對中國的觀察期，要看中國是否能實踐承諾。

對於川習會沒有提到台灣。葉耀元說，川普事前已經說了，台灣沒有什麼好提的，台灣就是台灣。代表中國對美國打台灣牌是沒有用的，如果中國硬要談，就無法繼續下去。

葉耀元指出，自美國1979年與中華民國斷交以來，從來沒說過會放棄台灣，美國自始至終就是要維持現狀。但中國不斷試圖要逼美國讓步、壓縮台灣的空間，那美國就不得不表態。

葉耀元認為，媒體、輿論常把川普定位為交易型領袖。但實際上，川普從來就沒有對台灣主權鬆口過。可以質疑川普有商人性格，但不代表川普會忽視美國國家利益；要美國放棄台灣，讓中國可以長驅直入到美國西岸，這是不可能的邏輯。也因此任何疑美論、疑川論，都是雷聲大雨點小，最後都沒發生過。畢竟川普是美國總統，還是要回到美國的國家利益來思考。

至於華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）投書《時代雜誌》（Time），直接稱呼賴清德總統為「Reckless Leader」（魯莽的領袖）。葉耀元直言，這就符合中國的大外宣，並非所有美國人民就一定從美國利益去思考；這也是中國文宣戰聰明之處，會透過全球輿論去帶風向，連帶台灣內部也產生疑美論。

葉耀元指出，要說台灣搞台獨？但國號、憲法都沒有改。只要中國民國的存在就是台獨？那怎沒在馬英九執政時這樣質疑？對台灣壓迫的始作俑者就是中國，結果要說賴清德魯莽？這就是設定好議題的謾罵。這種投書無法引發國際共鳴，也引發美國內部的反彈。

