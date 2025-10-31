為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    大中計？稱鄭麗文護航普廷是「故意的」 周玉蔻曝她正在偷笑

    2025/10/31 17:29 即時新聞／綜合報導
    資深媒體人周玉蔻。（資料照）

    資深媒體人周玉蔻。（資料照）

    國民黨主席當選人鄭麗文，今日語出驚人聲稱普廷「不是獨裁者」，引發爭議。對此，資深媒體人周玉蔻指出，鄭麗文是「故意的」，她向普廷示好，對象是中共、國台辦、政協、習近平，目的就是展示她在台灣用國民黨主席之位動員輿論、造浪的實力，接受德國之聲訪問就是展現她兵力的第一步。

    周玉蔻今日在臉書發文表示，在台灣，佔到一定的位子就有發言的話語權，就可以刻意釋放訊息喊話，累積交換政治利益價值的籌碼，訊息內容只看交換利益的對象需要什麼。「柯文哲、黃國昌是鮮活的實例，現在新上任國民黨主席的鄭麗文正在努力追隨」。

    周玉蔻指出，鄭麗文的目的，是展示她在台灣用國民黨主席之位動員輿論、造浪的實力。接受德國之聲訪問，就是展現她兵力的第一步。「她難道不知道普丁的民主是假民主嗎？她會不知道普丁是獨裁者嗎？她故意的。」

    周玉蔻說，一堆台灣派的意見領袖一本正經跟她較勁，爭辯普廷到底是不是獨裁？如果普廷不是，為什麼藍白要罵賴清德獨裁？「真是浪費時間！這些人，一頭掉進鄭麗文的許願池裡，只助長了中國當局眼中鄭麗文的階段性利用價值；喜的鄭麗文私下連連偷笑！」

    周玉蔻最後也建議，民進黨人與台派人士恐怕需要好好沈澱一下，知己知彼一番，再擬定研究對付鄭麗文領導的中國共產黨台灣支部的完整、系統性策略。

