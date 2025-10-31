台南市長選戰首面大型看板上架 謝龍介：對手只有賴清德團隊

國民黨立委謝龍介（右四）今在多位黨籍市議員陪同下，在首面大型看板前，呼籲市民接到民進黨初選民調電話時，回答「唯一支持謝龍介」。（記者劉婉君攝）

2026台南市長選戰，民進黨黨內初選激戰，國民黨籍立委謝龍介今（31）日針對被指控介入民進黨初選，強調「坦白講他們不是我的對手，我的對手是整個賴清德團隊，唯一的裁判就是台南市民。」謝龍介首面市長選舉大型競選看板今天也上架，主打呼籲民眾接到民進黨市長初選民調電話，回答「唯一支持謝龍介」。

謝龍介首面大型選舉看板選擇在仁德區大同路三段台1線上，就在民進黨立委林俊憲的看板旁邊，謝龍介今天下午在多位國民黨籍市議員支持陪同下，一同到場呼籲民眾，接到民進黨市長初選民調電話時，均回答「唯一支持謝龍介」。

謝龍介表示，最近民進黨台南市長初選打得風風火火，兩邊砍得刀刀見骨，雙方都說國民黨介入民進黨初選。他強調，國民黨不會做這種事，而是會贏得光明正大、堂堂正正，「台南鄉親期待光復台南市，國民黨不會辜負台南鄉親的高度期待。」

他指出，最近有很多正式或非正式的民調，調查結果各有不同，但都顯示台南不再是綠營的鐵板一塊，而且正在鬆動，他會凝聚所有同志的力量，最後光復台南。

