為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    議員爆台中環保局官網沒宣導廚餘防疫問題 還在提「市民野餐日」

    2025/10/31 16:59 即時新聞／綜合報導
    台中市議員江肇國今日指出，他打開台中市環保局官網，發現首頁輪播「沒任何一條跟廚餘防疫有關」，反而還要求四個清潔分隊11月2日「市民野餐日」當天到場設攤支援。（取自江肇國臉書）

    台中市議員江肇國今日指出，他打開台中市環保局官網，發現首頁輪播「沒任何一條跟廚餘防疫有關」，反而還要求四個清潔分隊11月2日「市民野餐日」當天到場設攤支援。（取自江肇國臉書）

    台中養豬場爆發非洲豬瘟，近日又爆出廚餘處理有問題，遭到外界質疑。台中市議員江肇國今日指出，他打開台中市環保局官網，發現首頁輪播「沒任何一條跟廚餘防疫有關」，反而還要求四個清潔分隊11月2日「市民野餐日」當天到場設攤支援。

    江肇國今日在臉書發文表示，非洲豬瘟疫情爆發，全國都在防堵廚餘感染源，尤其台中市的廚餘處理亂七八糟，連續幾天被外界質疑。結果他打開環保局官網，首頁輪播卻是：FB粉專、國家防災日、地震避難、電動機車補助，甚至還有「中央普發一萬元」的宣導，卻沒有任何一條跟廚餘防疫有關。

    另外，他在網站搜尋「廚餘」兩個字，完全沒有相關資料。沒有收運說明、沒有防疫資訊，市民的廚餘該怎麼分類、怎麼處理，通通沒有寫。更誇張的是，環保局竟然還要求四個清潔隊分隊，在11月2日「市民野餐日」當天到場設攤支援。

    江肇國痛批，這幾天基層同仁為了廚餘清運忙得焦頭爛額，結果上級還叫人去擺攤宣導？連副市長都說「這樣不適合」！市民在擔心疫情擴散，環保局卻忙著盧市長的野餐日，根本在亂搞一通！他也批評：「台中市環保局，到底有沒有搞清楚現在是什麼狀況？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播