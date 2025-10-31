議員爆台中環保局官網沒宣導廚餘防疫問題 還在提「市民野餐日」

台中市議員江肇國今日指出，他打開台中市環保局官網，發現首頁輪播「沒任何一條跟廚餘防疫有關」，反而還要求四個清潔分隊11月2日「市民野餐日」當天到場設攤支援。（取自江肇國臉書）

台中養豬場爆發非洲豬瘟，近日又爆出廚餘處理有問題，遭到外界質疑。台中市議員江肇國今日指出，他打開台中市環保局官網，發現首頁輪播「沒任何一條跟廚餘防疫有關」，反而還要求四個清潔分隊11月2日「市民野餐日」當天到場設攤支援。

江肇國今日在臉書發文表示，非洲豬瘟疫情爆發，全國都在防堵廚餘感染源，尤其台中市的廚餘處理亂七八糟，連續幾天被外界質疑。結果他打開環保局官網，首頁輪播卻是：FB粉專、國家防災日、地震避難、電動機車補助，甚至還有「中央普發一萬元」的宣導，卻沒有任何一條跟廚餘防疫有關。

另外，他在網站搜尋「廚餘」兩個字，完全沒有相關資料。沒有收運說明、沒有防疫資訊，市民的廚餘該怎麼分類、怎麼處理，通通沒有寫。更誇張的是，環保局竟然還要求四個清潔隊分隊，在11月2日「市民野餐日」當天到場設攤支援。

江肇國痛批，這幾天基層同仁為了廚餘清運忙得焦頭爛額，結果上級還叫人去擺攤宣導？連副市長都說「這樣不適合」！市民在擔心疫情擴散，環保局卻忙著盧市長的野餐日，根本在亂搞一通！他也批評：「台中市環保局，到底有沒有搞清楚現在是什麼狀況？」

