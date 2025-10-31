為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「台灣有事就是日本有事」李世暉：高市是否說出口值得關切

    2025/10/31 16:25 記者鍾麗華／台北報導
    新台灣國策智庫今天舉辦外交研究小組圓桌論壇會議，邀請政治大學安倍晉三研究中心主任李世暉主講「安倍戰略架構下的台灣：台日關係新基礎與未來走向」。（記者叢昌瑾攝）

    新台灣國策智庫今天舉辦外交研究小組圓桌論壇會議，邀請政治大學安倍晉三研究中心主任李世暉主講「安倍戰略架構下的台灣：台日關係新基礎與未來走向」。（記者叢昌瑾攝）

    政治大學安倍晉三研究中心主任李世暉今（31）日在一場論壇表示，從中國角度來看，當代中日關係有底線與紅線，底線就是「四份政治文件」，主要是一中原則，紅線就是「靖國神社」與「台灣有事」，而高市早苗是否會以首相的身分發言「台灣有事就是日本有事」，值得關切。

    新台灣國策智庫今天舉辦外交研究小組圓桌論壇會議，邀請李世暉主講「安倍戰略架構下的台灣：台日關係新基礎與未來走向」。

    李世暉表示，高市早苗基本上繼承安倍路線，安倍路線中的「自由與開放的印太」、「國家戰略產業」、「防衛力量強化」的三大支柱，將會持續與強化。而三大支柱最重要的交會點，就是美國，強調「日美同盟是印太地區和平與繁榮的根基」。其次則是東南亞與台灣。

    李世暉分析，在外交路線上，高市早苗將以「自由開放的印太地區」為架構，透過安倍晉三留下的日美關係遺產，與美國總統川普建立緊密互動。而其重要的政策目標，是在重新確立日美同盟關係的同時，持續推動日美同盟在東海、台海與南海的積極角色。

    李世暉強調，「台灣有事就是日本有事」，不同的人說出來，會有不同的意涵。即便是同一個人說出來，以不同的身分說出，也會有不同的意涵。國會議員的高市早苗支持「台灣有事就是日本有事」，是一種對現實危機、風險的認識；總理大臣的高市早苗說出來，則是日本戰略方針的改變，從戰略模糊轉為戰略清晰。因此，未來高市早苗是否會以首相的身分發言「台灣有事就是日本有事」，值得關切。

    李世暉說，從中國的角度來看，當代中日關係有底線與紅線。底線就是「四份政治文件」（主要是一中原則），紅線就是「靖國神社」與「台灣有事」。在自民黨長期執政下，日本的外交有其延續性，不容易出現突然的劇烈路線變化。中日關係應會維持一定的互動，關係冷淡但不至於對立尖銳。

    李世暉表示，對關注經濟安全保障的高市早苗來說，半導體既是重要的產業，更是國家安全的一環。過去，台日的半導體合作領域，日本關注台積電第三廠的規劃。高市政權除持續關注此一議題之外，更強調台日在經濟安全保障的架構下，共同建立半導體的強韌供應鏈。因此，台日的半導體合作，將可能從產業面的合作，轉為戰略面的合作。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播