COP下月召開 駐紐代表歐江安智庫演說倡挺台參與UNFCCC

NZIIA辦理氣候變遷研討會海報，邀請我國駐紐西蘭代表歐江安大使發表專題演說。（駐紐西蘭代表處提供）

第30屆氣候變遷綱要締約國大會（COP30）下（11）月10日即將在巴西舉行。我國駐紐西蘭代表歐江安昨（30）日獲邀在「紐西蘭國際事務協會（NZIIA）」研討會演講，呼籲挺台參與「聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）」可加速落實「巴黎氣候協定」，共同合作面對全球氣候變遷挑戰。

NZIIA為紐西蘭討論外交政策及國際事務的著名智庫，曾在總理大選期間主辦三場全國辯論會；紐西蘭亞洲基金會長年推動紐西蘭民眾瞭解亞洲各國文化與重要議題，兩國智庫在紐國社會均極具公信力及輿論影響力。

紐西蘭近日遭強風侵襲，歐江安首先代表台灣政府與人民誠摯慰問。她也提及，我國花東上月也遭強颱樺加沙重創，許多民眾家園遭土石流掩埋，但有數以萬計的台灣人民自動自發，化身「鏟子超人」湧入災區協助救災，展現無私大愛，令人感動。

歐指出，台灣與紐西蘭皆處於地震及颶風帶，颱風、地震頻繁，因此雙方可加強減災、備災及救災經驗合作；且紐國與台灣均甚關心太平洋島國面臨氣候變遷、海平面上升的脆弱性，氣候危機是全球共同面臨的現實挑戰、打造氣候韌性是全球的共擔責任。

歐江安強調，淨零碳排是全球旅程，納入所有具備願意且有能力的利益攸關者才能真正實踐減碳的永續未來。今年11月在巴西舉行的第30屆締約方大會（COP30）適逢「巴黎協定」落實5週年，為全球氣候治理關鍵里程碑；台灣具備科技能力與國際經驗，決心貢獻於全球解方，呼籲紐西蘭各界支持台灣參與UNFCCC。

歐江安續說明台灣積極推動「2050淨零路徑」成果，我國聚焦低碳轉型、循環經濟、綠色金融、轉型正義與社會公平，並已通過「氣候變遷因應法」，啟動碳費制度與綠色轉型。為因應極端氣候帶來的衝擊，台灣相應制定調適計畫，並整合政府、專家與民間團體力量，全面強化社會韌性與災害管理能力。

歐強調，台灣以具體行動將淨零減碳藍圖國內法化，提升為國家戰略層次，同時積極與國際合作，透過減緩與調適雙軌並進，全面守護人民福祉。台灣多年以科技搭配在地化需求，協助太平洋島國推動綠能轉型、糧食安全、氣候調適、備災救災，建立早期預警等。

歐江安舉例，如協助馬紹爾群島農場太陽能光電系統、在帛琉導入太陽能水產養殖、捐贈300萬美元予「太平洋島國論壇」（PIF）所屬的太平洋韌性基金（PRF）。她也指出，由於全球仍缺乏有效多邊機制整合各國資源與經驗分享，強化備災與快速馳援，若以科技驅動災害管理合作，將能在災難期間挽救更多生命。

歐呼籲，建構真正的全球韌性，須來自沒有國家被排除、沒有家庭被遺忘、沒有社區被忽視、沒有聲音被掩蓋；每一次延遲與耽擱，都會讓未來復原付出更高代價。因此，國際社會應團結一致、接納台灣攜手同行，共同守護綠色永續地球。

駐紐代表歐江安大使會後與前商業部長Hon Duncan Webb國會議員（右3），NZIIA威靈頓分會Sandeep Sharma會長（右2）、主持人Max Mitchell （右1）、與談人Fixinc首席技術官Ollie Law（左2）及Selwyn區災害管理主任Al Lawn（左1）合影。（駐紐西蘭代表處提供）

