1個月出現60面看板 國民黨洪榮章爭彰縣長提名火力全開

爭取國民黨彰化縣長提名的洪榮章，短短1個月時間，大小不一的競選看板至少60面上架各主要道路，搶攻曝光率。（記者張聰秋攝）

彰化縣長王惠美明（2026）年2任屆滿即將卸任，國民黨能否續掌縣政引起政壇關注。彰化縣提名人選尚未定，角力已悄悄開打，現任彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋雙雙表態爭取提名，其中，洪榮章火力全開，大看板攻勢一波接一波，帶出背後支持力量已經開始動起來了。

這個月來，洪榮章的競選看板幾乎鋪滿全縣，從彰化市到和美、鹿港，擴及南彰化員林市，甚至沿海地區西南角等主要道路，都能看到他的「彰化縣長參選人」看板身影。洪榮章說，看板全是支持者熱情相挺，主動幫他加油打氣，他本來就很有信心，如今有大家的力挺，讓他更能邁開大步繼續往前走。

請繼續往下閱讀...

據了解，全縣已有超過60面大型看板上架，地點不僅醒目，還多半位在交通要衝。像是彰化魚市場大樓牆面這塊超大看板，超過2層樓高就在中華陸橋旁，汽機車絡繹不絕，曝光度爆表。另一塊位在彰化市線東路與彰美路口、藍底白字的「榮耀彰化、美好篇章」更是吸睛，也讓人嗅出搭上王惠美主打「美好彰化」的施政主軸。

不願具名的政壇人士指出，看板不只是宣傳，更是比氣勢比拚場的舞台，掛得多、掛得大，就顯示地方支持力量雄厚，也代表有資源、有動能，還有「金主到位」的想像空間，這波看板戰，也讓洪榮章的名字在地方掀起討論。

洪榮章也勤走婚喪喜慶的紅白場合，有花壇鄉民在彰化市殯儀館為媽媽辦後事，出殯前洪榮章到場2次向喪家致意，雙方言談互動時，民眾感受到洪榮章預先有做過功課，感受其上門拈香的誠意。

至於國民黨提名時程，據了解，須待新任黨主席鄭麗文上任後，重新指派各縣市黨部主委，待主委就定位，才會啟動登記、協調與初選民調程序。黨內人士推估，彰化縣長提名人選最快要到明年農曆春節後、約2月左右才會底定。

彰化市中華陸橋車流量大，洪榮章的競選看板高掛陸橋旁，快速吸引民眾眼球。（記者張聰秋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法