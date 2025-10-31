北市普發現金無下文 藍議員秦慧珠批蔣市府態度惡劣 只會跟議員吵架

台北市議員秦慧珠（左）批評市府在普發現金議題態度惡劣，只會跟議員吵架。（翻攝北市議會網站）

中央11月將普發1萬元現金，台北市藍、綠黨團也提案要求北市普發現金還稅於民，不過財政局稱北市目前沒有條件。國民黨台北市議員秦慧珠今（31日）批評，台北市長蔣萬安與財政局在這件事情上態度惡劣，欠缺說理能力，只會跟議員吵架，到底要不要發要說清楚、講明白。

台北市議會今下午進行財建部門質詢，秦慧珠指出，多個縣市都有議員提案，目前有新竹市府提出要普發5千元，台北市方面，民進黨團提案普發2.1萬、國民黨也支持普發，但不限金額。

秦慧珠指，如台南市、花蓮縣、雲林縣等縣市，都迅速針對民代回應，稱沒有相關規劃，但北市府態度很奇怪，要不就像上述縣市早早否定，發文給議會讓大家死心，不然就應該要提出對案，但目前只看到市長、局處首長跟議員吵架，這不是做事態度。

她說，議會提案是權利，前兩天看到蔣萬安在議場跟民進黨議員因普發現金議題吵架，她很不以為然，這並不是吵架的題目，而是可以就數據來講道理的。

秦慧珠表示，過去三年台北市超徵稅收52億餘元，今年台北市統籌分配稅款442億元，扣掉一般性補助款197億，以及中央主導政策改由地方負擔的13億多，還有231億元。她說，統籌分配稅款也是稅，依照還稅於民概念，這231億元加上過去三年超徵的52億多元，都是可以發的，但台北市府一直哭窮，說未來還有4800億的建設，但不能預設中央未來都是將補助歸零，預算、政策也都是一年年編製。

秦慧珠直言，北市府在這件事情態度惡劣，欠缺說理能力，只會跟議員吵架，她認為也可以透過發放消費券方式還稅於民，到底要不要發由市府決定，但要說清楚講明白，且要講道理，而不是整天跟議員吵架。她並要求財政局，針對此事給予書面報告。

財政局表示，在遵守財政紀律原則下，審慎評估市議會的提案，考量北市尚有債務624億元待償還，且已規劃超過4800億元的重大建設，包括捷運、社宅、校舍、市場等，都是市民期盼的建設，同時影響台北市未來的發展與繁榮。此外，中央與地方政府事權尚待研商釐清，中央研擬財劃法修正草案恐使台北市獲配的統籌分配款被大砍450億元。經評估現有財源都已經有規劃用途，且未來財源具有高度不確定性，北市府現階段真的沒有普發現金條件。

