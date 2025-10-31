林佳龍、卓冠廷力挺遭層峰告誡 林岱樺：台灣禁不起再次切割

外交部長林佳龍29日發文，支持同屬民進黨正國會的立委林岱樺角逐下屆高雄市長，引發議論。（資料照）

外交部長林佳龍日前發文力挺同屬正國會派系的民進黨立委林岱樺參選高雄市長，傳出層峰向林佳龍溝通，盼政務官不要介入初選。對此，林岱樺今表示，她尊重黨的機制，對於黨的初選規劃和後續進程，她都一定遵守，也希望大家不要傷害她的朋友，台灣的力量禁不起再次切割。

林岱樺今天上午在立法院受訪說，希望初選回歸正向理性，她會用理念、政見、行動證明，她是最適合的高雄市長參選人，在這場選舉當中還是要「大改革」，以民為主，市民最大，回歸人民的民生、經濟、教育、社福，這個才是初選的主軸。

對於林佳龍力挺卻被網友罵翻，更傳出有黨內高層私下溝通，希望政務官勿介入初選。林岱樺指出，她尊重並遵守黨的機制、初選規劃和後續進程，她也接受任何檢驗，但請大家不要傷害她的朋友，大家都是一個台灣隊，台灣的力量已經禁不起再次被切割。

林岱樺辦公室昨天發出聲明稱遭到網軍攻擊，媒體詢問是否有明確證據。林岱樺說，昨天早上看到至少1700多則留言，幾乎將近100則是重複的，且疑似有假帳號；從訊息重複性、帳號真假以及出現的密集度，她判斷有網軍出現，已收集相關事證，並向社群平台申訴，後續就讓平台去處理。

至於網軍是否為黨內的人？林回應，既然是有異常性網路留言，在這麼短時間內且有重複性，也包含帳號真假，這部分回歸平台申訴機制，也檢討網路霸凌相關法規，回歸制度面討論。另對於時事評論員溫朗東因不滿正國會支持林岱樺，昨天宣布退出派系、退出選舉，對此，林岱樺表示，這是溫朗東個人的決定。

