    政治

    劉和然選2026新北市長？ 侯友宜：由本人決定

    2025/10/31 15:41 記者羅國嘉／新北報導
    新北市長侯友宜回應，凡願為新北努力的人都是寶貴資源，政黨之間不同想法應被尊重，而劉和然是否參選2026新北市長應由他本人決定。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜回應，凡願為新北努力的人都是寶貴資源，政黨之間不同想法應被尊重，而劉和然是否參選2026新北市長應由他本人決定。（記者羅國嘉攝）

    2026年藍白綠新北市長選戰備受關注，新北市議會民進黨團今（31）日在市政總質詢問市長侯友宜未來接班人選，副市長劉和然是否真的會參選？對此，侯友宜回應，凡願為新北努力的人都是寶貴資源，政黨之間不同想法應被尊重，而劉和然是否參選則應由他本人決定。

    侯友宜指出，願意為市民服務的人他都支持，因為凡願為新北努力的人都是寶貴資源，政黨之間不同想法應被尊重，至於副市長劉和然是否參選2026新北市長，則應由本人決定。

    談到未來退休規劃，侯友宜說，自己工作數十年始終抱持相同態度能夠為國家做事、為人民服務都要珍惜，他鼓勵大家多做一點事，議員陳偉杰、林國春也要多給他們鼓勵，他也笑著鼓勵戴瑋姍去選2026，能為新北市民多做事是最棒的。戴瑋姍則回應，在自己崗位上多努力。

    新北市副市長劉和然（左1）與新北市長侯友宜。（資料照）

    新北市副市長劉和然（左1）與新北市長侯友宜。（資料照）

