大稻埕夏日節「迪士尼打卡點」動用二備金478萬！許淑華批：亂花救命錢

大稻埕夏日煙火節今年吸引29萬人潮，今年也與迪士尼合作設置胡迪、巴斯光年、熊抱哥等4個IP打卡景點。不過今（31）日議員許淑華北市議會質詢時痛批，由於經費不足，觀光傳播局竟從第二預備金，動用478萬元來購置授權，強調「二備金是救命錢，不能亂花」，要求主計處未來二備金在使用要更嚴謹。

許淑華表示，大稻埕夏日節現在是北市知名活動，今年為了要跟國際知名的迪士尼IP合作，因為經費不足，因此從第二預備金動用478萬元，假設動用有必要性，當然可以動用，但是夏日節一年經費有1250萬，有4場的主題煙火秀、5場的音樂表演活動，雖然創造很高的產值，但是為何今年要動用第二預備金。

觀傳局綜合行銷科長王大同表示，原先迪士尼的合作不在原先的計劃內，由於近年各縣市在舉辦活動時，與國際IP合作是趨勢，想要增加夏日節活動的豐富度、創新度，才研議是否可以用這種方式來處理。

許淑華痛批，觀傳局是突然想到？第二預備金是救命錢，財政局用在土地規劃的修繕經費、長照等，都是很重要的需求，或者是大樓接電的需求，都是重大的工程需要，這些動用二備金都很合理，但是辦理迪士尼4個IP的打卡點，就要花到將近5百萬，然後要用救命錢來處理？這樣怎麼會對呢？

許淑華說，雖然依據法規來看，可以因事實需要奉准訂製原列經費不敷時動用二備金，但是每年都有編列預算在做夏日節，大稻埕夏日節這幾年也都辦得很成功，但是不能用這種方式，突然動用第二預備金做了4個打卡景點花了5百萬，花救命錢來用這有需要嗎？有必要的話，明年編公務預算來處理就好。

許淑華也表示，4個IP的授權做了4個打卡景點，在「我是台北人」的臉書粉專，貼文只有182個讚、16個留言、28個分享，光是這樣的內容花了將近5百萬，大稻埕今年吸引29萬人次，結果這些打卡景點不過1.4萬人次在打卡，打卡率只有3.7%。

許淑華也點出，今年大稻埕最大的問題是因為有29萬人次，發生人潮擁擠、交通混亂，然後民眾卡死出不去，人潮推擠後發生暴力打架事件，如果真的要動用第二預備金，她認為要花在人員的維持，找志工、義交來人員維持現場的秩序，讓活動辦得順利順暢，環境清潔要乾淨，錢花在這裡才合理，希望主計處長在未來二備金使用要更嚴謹。

觀傳局說明，大稻埕夏日節今年的預算編列與去年相同，規劃包含煙火施放、音樂展演、場地服務設施與人力等，但IP結合活動是為目前各縣市政府辦理活動的趨勢，為增加活動的豐富度及創新性，吸引更多人潮來台北遊玩，所以使用第二預備金與迪士尼合作。

