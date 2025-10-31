為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    吳怡農帶傷壓線遞交台北市長參選意願表 曝接下來要做這些事

    2025/10/31 15:22 記者陳政宇／台北報導
    吳怡農今前往民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表。（記者田裕華攝）

    吳怡農今前往民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表。（記者田裕華攝）

    民進黨盤整2026各地戰力，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（31）日下午壓線遞交台北市長參選意願表，指出北市對民進黨向來是艱困選區，盼透過正向態度、乾淨包容選戰重建政治信任，未來會展開一系列客廳會。此外，外界關心左手臂為何包紮束帶，吳怡農說明，因肩關節唇撕裂傷，約2週前動一個小手術，預估3個月後才能復健舉重。

    民進黨中執會針對非執政的直轄市長、縣市長選舉部分，訂定參選意願表達期限，在10月31日下午5時前，有意參選者可以填寫參選意願表，送至中央黨部，民進黨選對會預計在11月5日開會討論。

    吳怡農今天赴黨中央交件時說明，他正式遞交台北市長參選意書，爭取民進黨的提名。這5年來成立壯闊台灣聯盟，與最棒的夥伴們專注在社會韌性的建設，透過社區合作、國際連結以及科技創新，每天在第一線解決現實生活的問題；過去20多年的工作，從商業金融投資、到政府機關、到非營利組織的經營，這些累積的經驗和視角，希望可以為台北的發展帶來正​​面的貢獻，為台北的未來注入新的活力。

    吳怡農說，台北是一座美麗的城市，但對許多家庭來說，生活現狀多年未變，必須做得更好，讓台北成為一個更安全、更有韌性、更充滿機會的首都。一方面在教育和科技領域大力推進，幫助下一代在全球競爭中站穩腳步；另一方面，顧好青少年的心理健康、改善家庭的居住難題，以及提升政府與全社會的災害應變能力，確保每位市民都能安全、安心生活。

    吳怡農坦言，台北市向來是民進黨的艱困選區，但只要以正向的態度面對，透過一場乾淨、包容的選戰，贏得社會的信任，喚起多數人對政治的熱情，絕對可以成功。

    吳也強調，台北值得更好的未來，值得更堅韌的保障，值得更有活力的機會。今天開始，他會展開一系列的客廳會，與台北市民們對話：從家長到年輕人，從社區人士到創業家，非常期待一起攜手為台北的未來奮鬥。

    吳怡農今前往民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表，會前先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    吳怡農今前往民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表，會前先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    吳怡農今負傷前往民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表。（記者田裕華攝）

    吳怡農今負傷前往民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表。（記者田裕華攝）

