為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文稱「普廷不是獨裁者」邱垂正：國際都認為他是獨裁者

    2025/10/31 16:15 記者林欣漢／台北報導
    陸委會主委邱垂正。（資料照）

    陸委會主委邱垂正。（資料照）

    國民黨新任主席鄭麗文接受「德國之聲」專訪談及俄烏戰爭，稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，引發批評。陸委會主委邱垂正今日下午於立法院受訪時表示，他已經連續執政十幾年了，大家認為他是一個獨裁者。

    另外，筆電大廠華碩今年三月被爆工會「染紅」，中配員工錢麗成立解放軍粉專鼓吹「武統」，指控華碩執行長、同事和媒體違反中國「反分裂法」，粉專還發表「懲治台獨」言論。陸委會昨證實，今年8月25日已請移民署廢止錢女的台灣身分和戶籍。

    邱垂正受訪說明，錢女經營臉書社團「中華人民解放軍」，這個粉專常發表主張武統，還有以軍事消滅中華民國主權的言論。還有用中國大陸的法律恫嚇公司同仁等種種因素，被內政部依兩岸關係條例廢止錢女的台灣身分和戶籍，回到居留狀態。

    邱垂正說，很遺憾錢女持續又講了一些傷害台灣人民情感的一些言論和言行，那也持續的還是在訴諸中國大陸的法律在恫嚇、傷害台灣的人民情感，也持續在講一些武統的方式來傷害台灣，引發激烈的對立，最近也收到很多民眾的陳情、檢舉，相關機關也會依照兩岸條例第18條還有相關的子法，持續的依法處理。

    媒體追問，是否不排除驅逐出境？邱垂正表示，是，我國是一個民主法治國家，除了依法還要走程序，他強調，絕大部分的中配都是認同這塊土地，都在這塊土地安居樂業，都不會像錢女這樣的作為，所以也不要對其他的中配有標籤化的看法，大部分的中配都是認同這塊土地，跟我們在一起守護這塊土地安居樂業的人，不要因為錢麗這個案子，標籤化他們。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播