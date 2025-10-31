鄭麗文稱「普廷不是獨裁者」邱垂正：國際都認為他是獨裁者

陸委會主委邱垂正。（資料照）

國民黨新任主席鄭麗文接受「德國之聲」專訪談及俄烏戰爭，稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，引發批評。陸委會主委邱垂正今日下午於立法院受訪時表示，他已經連續執政十幾年了，大家認為他是一個獨裁者。

另外，筆電大廠華碩今年三月被爆工會「染紅」，中配員工錢麗成立解放軍粉專鼓吹「武統」，指控華碩執行長、同事和媒體違反中國「反分裂法」，粉專還發表「懲治台獨」言論。陸委會昨證實，今年8月25日已請移民署廢止錢女的台灣身分和戶籍。

邱垂正受訪說明，錢女經營臉書社團「中華人民解放軍」，這個粉專常發表主張武統，還有以軍事消滅中華民國主權的言論。還有用中國大陸的法律恫嚇公司同仁等種種因素，被內政部依兩岸關係條例廢止錢女的台灣身分和戶籍，回到居留狀態。

邱垂正說，很遺憾錢女持續又講了一些傷害台灣人民情感的一些言論和言行，那也持續的還是在訴諸中國大陸的法律在恫嚇、傷害台灣的人民情感，也持續在講一些武統的方式來傷害台灣，引發激烈的對立，最近也收到很多民眾的陳情、檢舉，相關機關也會依照兩岸條例第18條還有相關的子法，持續的依法處理。

媒體追問，是否不排除驅逐出境？邱垂正表示，是，我國是一個民主法治國家，除了依法還要走程序，他強調，絕大部分的中配都是認同這塊土地，都在這塊土地安居樂業，都不會像錢女這樣的作為，所以也不要對其他的中配有標籤化的看法，大部分的中配都是認同這塊土地，跟我們在一起守護這塊土地安居樂業的人，不要因為錢麗這個案子，標籤化他們。

