「德國之聲」專訪激辯 鄭麗文：這個媒體記者行事風格特殊

國民黨主席當選人鄭麗文日前接受「德國之聲」專訪，與採訪記者發生激辯，並稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，引發外界議論。（美聯社檔案照）

國民黨主席當選人鄭麗文日前接受「德國之聲」專訪，與採訪記者發生激辯，並稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，引發外界議論。今天中午她接受媒體訪問時表示，該場訪問確實與大家熟悉的訪問不太一樣，「很特別，也很有趣」，而且受訪前不少黨內人士提醒她，「這個媒體的記者行事風格比較特殊一點」；她也強調，不管大家對她有什麼成見或誤解，都希望有愈來愈多的溝通、對話機會，也讓更多人了解國民黨的主張。

鄭麗文指出，有關俄羅斯，對台灣來說，開拓愈多國際關係，交愈多的朋友愈好，俄羅斯其實在蘇聯解體後就已進行民主化轉型，民主選舉已經行之多年，普廷是經過民主選舉一票票產生，怎麼會被說成是獨裁者？

請繼續往下閱讀...

至於反對提高國防預算，被質疑沒有保台決心，鄭麗文回應，這種說法過於簡化，並強調，台灣所有的政黨都支持合理的國防預算，國民黨一向最支持國軍，最近一直在爭取職業軍人的待遇與福利提升，也一直非常重視支持合理的保衛台灣能力，但台灣國防預算真的不只佔GDP的5%，光是今年預算就超過3%，已經大幅成長，未來還有上兆元的特別預算，已經嚴重超出台灣財政的合理負擔能力。

鄭麗文指出，日本、韓國的國防預算都只有2%左右，西歐各國大概也就是這樣的國防預算幅度，只有台灣在很短的時間中大幅成長，回顧當年馬政府一年國防預算還不到3000億，如今已經成長了幾倍。她說，軍備競賽絕非帶往和平的智慧之路，台灣一定要降低軍備競賽與惡意向上的螺旋，創造兩岸和平穩定局勢，而非毫無上限地投資軍備。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法