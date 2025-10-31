宣傳觀光比人命重要！ 徐榛蔚遭議員批「救災沒做好，觀光客都不來」

花蓮縣長徐榛蔚9月22日人還在韓國行銷花蓮觀光，但當時馬太鞍溪堰塞湖已經發布黃色警戒需進行預防撤離。（縣府提供）

馬太鞍洪災19死5失蹤，災區啟動撤離時，徐榛蔚人不在台灣跑去韓國推觀光，今天又被議員拿出來批評！縣議員張美慧說，花蓮縣長徐榛蔚在9月21日林保署針對堰塞湖發布黃色警戒，22日晚上7點發布紅色警戒「縣長妳人在哪裡？」她說，徐榛蔚弄不清輕重緩急，忙著去觀光宣傳，何況救災防災沒做好，觀光客還會來嗎？

花蓮縣議會今天定期大會開議，徐榛蔚今天早上被議會要求進行馬太鞍洪災專案報告時，針對自己被外界質疑「指揮官救災不在家」澄清表示，她9月22日是在韓國參加「非常重要的觀光推薦會」，向韓國觀光業界介紹花蓮、媒合韓國、花蓮觀光產業，並確定仁川花蓮直飛航線「因為當時航空公司還在猶豫」，需要縣府確認和承諾，當天下午就搭機回台並趕回花蓮，晚上9點多進應變中心。

「9月21日、22日縣長人在哪？」張美慧批，徐榛蔚根本搞不清楚優先順序，馬太鞍溪堰塞湖可能溢流的情報，中央已一再通知，但縣府卻優先考慮觀光宣傳，她質疑「宣傳觀光比人命關天的堰塞湖撤離、救災更重要嗎」？對得起罹難的19人及5失聯民眾家屬嗎？她認為，縣府如果連救災都做不好，還去宣傳什麼觀光？「觀光客都不來了」！

花蓮縣長徐榛蔚今天到縣議會專案報告馬太鞍溪洪災。（記者花孟璟攝）

花蓮縣議員張美慧批評，該撤離時縣長不重視，人跑去韓國，推觀光比救災重要。（記者花孟璟攝）

