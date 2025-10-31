為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黨工因大罷免偽造連署案被起訴 鄭麗文：全力救援被迫害黨工

    2025/10/31 15:27 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席當選人鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席當選人鄭麗文。（資料照）

    針對國民黨組發會主委許宇甄等人因為大罷免偽造連署案遭起訴，明將上任的國民黨新主席鄭麗文今日受訪痛批民進黨，一直想要團滅在野黨，令人痛心，並指控賴清德總統不只對付民眾黨與國民黨，還對付民進黨內的政治異己，她強調，國民黨一定會組成司法正義律師辯護團，全力救援那些被迫害的黨工。

    鄭麗文表示，民進黨不好好珍惜台灣難得的民主政治與自由體制，反而一心為了維護自己的權力，不尊重國會多數，利用司法打壓異己，令人非常痛心，對於今天的結果，國民黨早有心理準備，會全力救援被迫害的黨工，她警告民進黨，如果繼續執迷不悟，要往這條不歸路走下去，不僅會讓台灣司法公信蕩然無存，變成執政者打壓異己的工具，台灣民主嚴重倒退與威權心態也讓人痛心，希望民進黨不要毀了台灣的民主法治制度與價值。

    鄭麗文還說，賴清德不會手軟，當賴清德無法讓政治競爭往良性發展，又端不出牛肉政績時，只有把大家的嘴巴封起來，讓台灣變成一言堂，要打掉所有的雜質，這麼嚴重的獨裁、威權心態令人嘆為觀止，但國民黨已經準備好了，會勇敢站起來捍衛台灣的民主與自由法治成果，而且民進黨愈這麼做，將會愈嚴重失去民心。

