兩藍委涉偽造罷免名冊被起訴 伍麗華：對盧縣一追殺手段痛心難過

屏東地檢署偵辦偽造山地原住民立委伍麗華罷免案提議人名冊案今偵結，國民黨立委盧縣一與助理張芳碩等9人被依偽造文書、違反個資法、選罷法等起訴；盧縣一的電話直接轉語音信箱對此未回應。民進黨立委伍麗華則表示，對盧這種欲置她於死地的追殺手段，基於同根以及過去的情誼，她非常痛心難過。

伍麗華表示，尚未看到起訴書，單就地檢署的新聞稿，得知許宇甄、盧縣一2位立委同仁明知不可為而為，除了有明顯犯意，還利用不知情人員做侵害個資、偽造文書的事實，深表遺憾。

伍麗華說，看到新聞稿中描述盧委員從違法造冊、找自己助理擔任領銜人，且在第一階段剔除不合格件數後尚不足情況下，仍繼續提供抄寫名冊，對於盧委員這種欲置伍麗華死地的追殺手段，基於同根（同族、同鄉、親戚），以及過去的情誼，甚至是同黨的前輩，她本人非常痛心難過。

伍麗華指出，今天剛好進行史上最長會期第三會期公督盟評鑑頒獎，她榮獲優秀立委肯定，反觀盧委員委員會質詢全院倒數第六、法案及預算審查全院倒數第四，甚至被列入「待觀察」立委，支持者不知作何感想？她從得知被指定罷免，就再三強調，她的問政成績以及選民服務成績，都是有目共睹，如果真要罷免，她也能接受民意檢驗。如今檢調的起訴說明了，針對她的罷免本身就是一場「不合法」的鬧劇，驚見兩位立法委員，違背憲法罷免制度的民主精神，違背就職宣誓的誓言，希望他們可以深切反省。

伍麗華也表示，她要強調的是，被害人是伍麗華，這段時間檢調的偵辦，有心人操弄成伍麗華是加害人，在此嚴正聲明，當被起訴的立委在立院殿堂享有豁免權的同時，請不要再操弄族人情緒。針對檢方偵辦罷免案偽造提議名冊的結果，她尊重司法的專業與獨立。

