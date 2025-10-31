為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    解決廚餘亂象 中市議員要求市府補助或贈送家戶小型廚餘機

    2025/10/31 15:53 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員李中呼籲中市要全面禁止廚餘餵豬及補助或贈送家戶小型廚餘處理機。（記者蘇金鳳攝）

    市議員李中呼籲中市要全面禁止廚餘餵豬及補助或贈送家戶小型廚餘處理機。（記者蘇金鳳攝）

    台中市爆發非洲豬瘟疫情，疑似廚餘養豬所致，市議員李中表示，因現今無法以廚餘餵豬，造成現今廚餘要如何處理的亂象迭起，他呼籲政府應全面禁止廚餘養豬，像雲林縣政府是全國最大養豬縣市就禁餵廚餘，建議台中市府分年編列預算，補助或贈送市民廚餘處理機，粗估約需100億元經費。

    環保局長陳宏益表示，除了有小型廚餘機，還有直接裝在水槽的「鐵管」，可直接在水管攪碎後排入污水下水道，但主管單位有疑義，會進行研議。

    議員李中表示，非洲豬瘟疫情爆發後，廚餘處理問題引發許多討論與爭議，真正要解決廚餘與疫情的問題，最重要應該全面禁止廚餘養豬，雲林縣就做的很好，雲林是養豬大縣，但雲林縣都已經禁止廚餘養豬，台中市也應考慮跟進。

    李中認為用廚餘養豬方式要付出很大社會成本，包括海關要嚴查入出境攜帶物品、港口要全力攔阻走私，環保、農業單位也要設法處理廚餘回收、載運及處理等問題。

    李中強調，目前廚餘處理方式有養豬、掩埋、焚化等，他去年就曾經提案，建議市府補助或贈送每戶市民一台廚餘處理機，環保局當時就說要研議，現今發生廚餘放置問題，若家家戶戶都有廚餘機，每天產生的廚餘用處理機攪拌後變成乾粉施肥或直接排入下水道，可以解決廚餘問題並節省社會成本；若以每戶補助1萬元計算，台中市目前約有100萬戶，總計經費約需100億元。

    環保局長陳宏益表示，以前廚餘可以賣錢，台中市售賣廚餘每年約可收入2500萬元，財、主計單位可能會對補助購買廚餘機有意見，但現在時空環境不一樣，相信會越來越多人支持，但須考慮廚餘機加熱過程熱度是否足夠、若要排放至下水道則需主管機關放寬。

