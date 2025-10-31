明上任國民黨主席 鄭麗文：當選後黨員增加上千人

國民黨主席當選人鄭麗文。（資料照）

明將正式上任的國民黨主席鄭麗文，今日中午接受網路直播節目「觀點芹爆戰」專訪時指出，在她當選黨主席後短短不到2週的時間裡，已經有上千人回到或新加入國民黨，當初自己很快下定決心參選，就是因為來自四面八方的人說只要她當黨主席就要加入國民黨，失聯黨員也說願意重回國民黨，大家的支持給她帶來很大的信心。

同時，鄭麗文也指出，在她當選的第一時間，就接到民眾黨主席黃國昌的電話，讓她感受到民眾黨的善意，因此上任後就會積極與民眾黨接觸溝通，而且在11月就會開始接觸白營。

對於主持人問，現任黨主席朱立倫團隊總辭，就連各地方黨部主委也都請辭，是否留一座「空城」給她？鄭麗文表示，過去的確沒有這樣的前例，總辭這麼的徹底，難免外界會有各種解讀，但她寧願相信朱立倫是善意的，要留給她最大的人事安排空間，她會慢慢的一梯次一梯次補足人力，她並透露，目前各地方黨部的人事安排都已大致底定，下週一就會正式對外宣布，其中就包括前台北市黨部主委黃呂錦茹。

鄭麗文說，各方聲音都認為創作「萊爾校長」的國民黨文傳會新媒體部團隊應該留任，她有跟內定國民黨秘書長李乾龍、內定文傳會主委吳宗憲表達，徵詢新媒體部主任留任意願，但到目前為止都還沒得到回覆，她並透露，在網路上看到很多與她相關的影片做得又快又好，而且政治sense很強的民間高手，她有找到一位影片製作人並且延攬到黨務團隊，未來將接任文傳會副主委一職。

對於主持人問，國民黨未來如何拿下高雄市與台南市，鄭麗文表示，以後她會花很多時間經常南下，與地方人士見面聊天，讓地方幹部與黨員、支持者感受到國民黨的重視，而且會以選贏為目標，不像過去只想儘量選好一點，而是抱著要贏的心態，她強調，不至於會樂觀到穩贏，因為民進黨仍有6分勝算，但國民黨的勝算已經從過去的2、3分提高到4分，除了台南、高雄，屏東也有機會。

至於對新北市長選舉的藍、白合作，鄭麗文表示，她不是假仙的人，大家都知道國民黨在新北市的實力，國民黨會提出最強人選，她不喜歡用「讓」這個字，「我們要贏啊！這有什麼好讓的！我們就是要讓最強的人出來選，不能隨便亂讓的！」今天如果提名白營的縣市長候選人，就是因為人家有實力與競爭力，不可能國民黨能贏，卻讓給民眾黨，否則就是便宜民進黨了。

有關2028總統選舉提名，鄭麗文表示，建立公信力很重要，現在黨內有呼聲，被大家點到名的人選有台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜，甚至還有台北市長蔣萬安，因此國民黨2028人選不只有盧秀燕，國民黨會透過制度找出最強的候選人。

