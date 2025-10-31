明年中國主辦APEC恐限縮我國交流？楊珍妮：相信能正常互動

明年APEC將由中國主辦，外界關心在中國舉辦是否會導致交流限縮。經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮表示，相信還是可以跟各國進行自然、正常的互動。（記者黃靖媗攝）

明年亞太經濟合作會議（APEC）將由中國主辦，外界關心在中國舉辦是否會導致交流限縮。經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮表示，相信還是可以跟各國進行自然、正常的互動。

2024年APEC馬丘比丘領袖宣言中，提及2026年峰會將由中國主辦。台灣國安官員去年表示，我方曾提出關於「懲獨二十二條」新規的關切，因中方已向所有經濟體承諾會保障人身安全，台灣確定將與會。

楊珍妮在APEC峰會期間受訪表示，APEC是個長期以來多邊交流的場合，在APEC的會議之下，相信我們還是可以跟各會員國做很自然的、正常的互動。

外交部長林佳龍昨日在立法院外交及國防委員會答詢時也表示，去年中國申請主辦2026年APEC時，我方即要求中國確保所有出席人員安全及平等參與權利，並獲美國等友好國家支持，今年在南韓的經驗奠定APEC正常規範，明年赴中國若遭矮化，我方將妥善因應。

