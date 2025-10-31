台中非洲豬瘟狂出包！綠台中黨團赴監院陳情 盼釐清責任懲處

台中市議會民進黨團今（31日）赴監察院遞交陳情書，質疑台中市政府防疫反應延宕、疫調反覆修改，盼監察院釐清責任並依法懲處。（記者陳志曲攝）

台中市近期爆發非洲豬瘟疫情，台中市議會民進黨團今（31日）赴監察院遞交陳情書，質疑台中市政府防疫反應延宕、疫調反覆修改，盼監察院調查各相關局處於此次事件中是否有怠忽職守、違反行政程序或隱匿事實等情事，釐清責任並依法懲處。

民進黨團總召王立任今協同張家銨、林祈烽、林德宇、張玉嬿及黃守達等台中市議員，前往監察院遞交陳情書。王立任批評，台中這次爆發非洲豬瘟，整個市政府荒腔走板，農業局對於第一時間的通報人無法掌握，對於獸醫師到底是特約、獸醫佐也沒辦法用專業判斷，對於整個流程和豬隻死亡也無法掌握，豬隻的死亡數還越來越少；而環保局也未掌握廚餘蒸煮紀錄，理論上每個月都要稽查，但從今年5月到10月只稽查3次。

王立任說，民進黨團一起遞送陳情書，希望監察委員能夠好好查清楚，到底台中市政府該負起什麼樣的責任，是否怠忽職守、違反行政程序或隱匿事實等；同時呼籲台中市長盧秀燕應該要向全民道歉，台中市農業局長張敬昌、環保局長陳宏益等人怠忽職守、瀆職，也應該下台負責。

張家銨指出，台中原縣區高達12處已封閉的廚餘場，暫時開啟掩埋廚餘，卻被發現沒披上防水布，霧峰場已發生溢流的狀況，陳宏益竟在議會答詢稱「土會把水吸走」，這完全就是瀆職、違背專業。

林祈烽質疑，若非洲豬瘟疫情造成全國2000億元經濟損失，盧秀燕是否承擔得了這個責任？盧不但沒辦法控制疫情，還製造另一個可能變成疫情破口的廚餘山，呼籲盧應該下台負責。

黃守達說，民進黨團也要求成立專案小組，徹查市府的種種不法、到底有多少真相被盧秀燕一手遮天，盼憲法機關、監察委員和台中市民站在一起，追究盧的政治責任和法律責任，每位違法失職的公務人員都必須向全民負責。

林德宇強調，台中市政府農業局、環保局的應變措施，延誤了整場疫調進行，只想要把責任完全丟給豬農，懇請監察委員盡速立案調查，以還原事實真相，對於失職的公務員一定要有最嚴厲的懲處。

