罷免伍麗華涉不實連署起訴 許宇甄質疑檢調「有奉命起訴嫌疑」

國民黨組發會主委許宇甄。（資料照）

民進黨山地原住民立委伍麗華罷免提議涉不實連署，屏東地檢署今起訴國民黨組發會主委許宇甄、立委盧縣一等9人。許宇甄今表示，「我嚴正表達無法接受」，因檢調從未提出她有任何指示或參與的違法行為之證據，但因黨工羈押期將屆滿就倉促起訴她，明顯有奉命起訴嫌疑。

許宇甄表示，整起偵辦過程中，檢調僅傳訊她開過一次偵查庭，且自始至終並未提出任何她有「指示或參與」違法行為的具體證據，當天於檢察官短暫偵訊後，她獲得無保請回。然而，因為其他黨工羈押期間即將屆滿，今天屏檢倉促將她提起公訴，明顯有奉命起訴之嫌疑，並違反無罪推定原則，令人遺憾。

許宇甄表示，她深信正心無邪，司法應當以事實為依歸，不該被政治所操弄。面對屏檢這種明顯帶有政治意圖的起訴，她有信心，她的清白終將在法庭上獲得證明，法院必會公正審理，還原真相，給社會一個明確的交代。身為民意代表，她將繼續堅守崗位，捍衛正義、關懷民生，不因抹黑與打壓而退縮，持續為人民發聲。

