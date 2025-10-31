挺林岱樺選高雄市長掀波 卓冠廷道歉：徐國勇已第一時間指正

兼任民進黨發言人的新北市議員卓冠廷。（資料照）

兼任民進黨發言人的新北市議員卓冠廷29日發文，支持同屬民進黨正國會的立委林岱樺角逐下屆高雄市長。對此，卓今（31日）發聲明表示，民進黨秘書長徐國勇已第一時間指正，中央黨部黨工必須保持中立，自己深感悔意及歉意，民進黨發言人任期不再對初選任一候選人表態。

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費等案遭起訴，高雄地院27日開庭，但她參加黨內高雄市長初選步調不停歇，將在明天舉行首場造勢活動，定位為「大改革．林岱樺護國市長大岡山造勢晚會」，包括正國會掌門人林佳龍，及立委黃秀芳、陳秀寳、王義川、新北市議員卓冠廷、陳乃瑜等正國會成員，也在臉書撰文力挺林岱樺，並宣傳她的造勢活動。

面對相關質疑，卓冠廷今在社群平台撰文表示，自己身為新北市議員兼任民進黨發言人，身負黨務卻公開貼文針對黨內初選事宜表態，失去中立，恐影響初選，要誠懇向大家致歉。

卓冠廷說，徐國勇秘書長第一時間指正，中央黨部黨工必須保持中立，正因是選務人員，初選工作會有對外發言，工作必當公正。自己深感悔意跟歉意，再次向所有朋友致歉，並收回表態。

卓冠廷強調，接下來他在任民進黨發言人的一天，不會對初選任一候選人表態、站台、主持。包含先前各派系與各位朋友的邀約，也都比照推辭，「各位的批評指正都是出自關心，讓大家困擾，對不起，謝謝大家。」

