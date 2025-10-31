為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文接受德國之聲專訪 胡采蘋酸：以聲量取勝、越吵越大聲

    2025/10/31 15:23 即時新聞／綜合報導
    鄭麗文。（資料照）

    鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席當選人鄭麗文近日接受外媒《德國之聲》專訪，鄭與記者鄒宗翰展開一段激烈交鋒。對此胡采蘋表示，「不管人家講什麼，她就會講一些這是你講的、不是我講的、這是你的定義、不是我的定義」，「我看了真的很想笑，完全就跟政論節目『少康戰情室』裡面的表現一模一樣」。

    胡采蘋今於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提及，《德國之聲》採訪了鄭麗文，結果鄭麗文跟人家大吵架，吵到最後她就跟人家說俄羅斯總統普廷不是獨裁者！普廷是民主選舉的！

    胡采蘋指出，「台媒有一個屈彥辰記者，非常生動的紀錄了吵架全過程，我看了真的很想笑，完全就跟政論節目『少康戰情室』裡面的表現一模一樣。（因為我爸每天都在看，我就會陪他看」。

    胡采蘋指出，人家講東，鄭麗文就講西，不管人家講什麼，她就會講一些這是你講的、不是我講的、這是你的定義、不是我的定義，人家在討論台海戰爭不取決於台灣，就像俄烏戰爭取決於普廷，然後她就會說「普廷不是獨裁者、普廷也是選舉出來的，每次最想轉台都是她講話的時候，真的不知道是在講什麼」。

    胡采蘋笑說，「而且她還會越吵越大聲，想要以聲量取勝，通常這時候趙少康就會進廣告，但現在趙少康不在旁邊，麗文就會直接跟人家撕下去」。

    網友看到貼文後紛紛留言，有人說「所以，鄭的結論論述邏輯是，只有我認定的事實才是事實，一切與我認定不符的，皆是謊言」、「好ㄎㄧㄤ的黨主席」、「她整個發言感覺就是要講給中國聽：『你（中國）看，我都有按照我們談好的進行喔，雖然記者這麼刁鑽』，果然拿人手短吃人嘴軟，她把自己的自由進貢給獨裁者了」、「以為之前訪問朱立倫最後有點生氣已經夠難看了......沒想到直接跳出數級高度」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播