鄭麗文接受德國之聲專訪 胡采蘋酸：以聲量取勝、越吵越大聲

國民黨主席當選人鄭麗文近日接受外媒《德國之聲》專訪，鄭與記者鄒宗翰展開一段激烈交鋒。對此胡采蘋表示，「不管人家講什麼，她就會講一些這是你講的、不是我講的、這是你的定義、不是我的定義」，「我看了真的很想笑，完全就跟政論節目『少康戰情室』裡面的表現一模一樣」。

胡采蘋今於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提及，《德國之聲》採訪了鄭麗文，結果鄭麗文跟人家大吵架，吵到最後她就跟人家說俄羅斯總統普廷不是獨裁者！普廷是民主選舉的！

胡采蘋指出，「台媒有一個屈彥辰記者，非常生動的紀錄了吵架全過程，我看了真的很想笑，完全就跟政論節目『少康戰情室』裡面的表現一模一樣。（因為我爸每天都在看，我就會陪他看」。

胡采蘋指出，人家講東，鄭麗文就講西，不管人家講什麼，她就會講一些這是你講的、不是我講的、這是你的定義、不是我的定義，人家在討論台海戰爭不取決於台灣，就像俄烏戰爭取決於普廷，然後她就會說「普廷不是獨裁者、普廷也是選舉出來的，每次最想轉台都是她講話的時候，真的不知道是在講什麼」。

胡采蘋笑說，「而且她還會越吵越大聲，想要以聲量取勝，通常這時候趙少康就會進廣告，但現在趙少康不在旁邊，麗文就會直接跟人家撕下去」。

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「所以，鄭的結論論述邏輯是，只有我認定的事實才是事實，一切與我認定不符的，皆是謊言」、「好ㄎㄧㄤ的黨主席」、「她整個發言感覺就是要講給中國聽：『你（中國）看，我都有按照我們談好的進行喔，雖然記者這麼刁鑽』，果然拿人手短吃人嘴軟，她把自己的自由進貢給獨裁者了」、「以為之前訪問朱立倫最後有點生氣已經夠難看了......沒想到直接跳出數級高度」。

