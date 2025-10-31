罷免綠委伍麗華連署造假 國民黨立委盧縣一、組發會主委許宇甄等9人起訴

國民黨立委盧縣一（左）及國民黨組發會副主委黃碧雲（右）等人涉及連署造假案被起訴。（資料照）

屏東地檢署偵辦民進黨原住民立委伍麗華罷免連署造假案告一段落，檢察官認為國民黨立委盧縣一、國會助理張芳碩及國民黨組發會正、副主委許宇甄、黃碧雲等9人涉案情節重大，依違反選罷法、個資法等罪嫌起訴。

立委伍麗華4月間到屏東地檢署按鈴控告罷免案領銜人張芳碩（立委盧縣一國會助理）涉嫌偽造文書及違反選罷法，檢方調查後發現有許多民眾被盜用個資淪為連署人頭；5月間指揮屏東縣、台中市、高雄市等多處調查單位，分別到新北市新店區、汐止區、台中市北屯區、沙鹿區、花蓮縣秀林鄉、屏東縣屏東市、來義鄉、瑪家鄉等處搜索，包含立委盧縣一瑪家服務處，並陸續傳喚盧縣一、張芳碩及國民黨組發會正、副主委許宇甄、黃碧雲等多位重要幹部，其中黃碧雲及張芳碩等人遭檢方聲獲准。

請繼續往下閱讀...

屏東地檢署今天偵結全案，檢察官認為立委盧縣一、助理張芳碩及國民黨組發會主委許宇甄、副主委黃碧雲、專委李得全、專委謝友光、專委隋承翰、編審柯達昱及志工團長萬培傑等9人涉犯偽造文書及違反選罷法、個資法等罪，應提起公訴，其餘涉案黨工及志工14人不起訴、22人緩起訴。

國民黨組發會主委許宇甄。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法