為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    罷免綠委伍麗華連署造假 國民黨立委盧縣一、組發會主委許宇甄等9人起訴

    2025/10/31 14:06 記者李立法／屏東報導
    國民黨立委盧縣一（左）及國民黨組發會副主委黃碧雲（右）等人涉及連署造假案被起訴。（資料照）

    國民黨立委盧縣一（左）及國民黨組發會副主委黃碧雲（右）等人涉及連署造假案被起訴。（資料照）

    屏東地檢署偵辦民進黨原住民立委伍麗華罷免連署造假案告一段落，檢察官認為國民黨立委盧縣一、國會助理張芳碩及國民黨組發會正、副主委許宇甄、黃碧雲等9人涉案情節重大，依違反選罷法、個資法等罪嫌起訴。

    立委伍麗華4月間到屏東地檢署按鈴控告罷免案領銜人張芳碩（立委盧縣一國會助理）涉嫌偽造文書及違反選罷法，檢方調查後發現有許多民眾被盜用個資淪為連署人頭；5月間指揮屏東縣、台中市、高雄市等多處調查單位，分別到新北市新店區、汐止區、台中市北屯區、沙鹿區、花蓮縣秀林鄉、屏東縣屏東市、來義鄉、瑪家鄉等處搜索，包含立委盧縣一瑪家服務處，並陸續傳喚盧縣一、張芳碩及國民黨組發會正、副主委許宇甄、黃碧雲等多位重要幹部，其中黃碧雲及張芳碩等人遭檢方聲獲准。

    屏東地檢署今天偵結全案，檢察官認為立委盧縣一、助理張芳碩及國民黨組發會主委許宇甄、副主委黃碧雲、專委李得全、專委謝友光、專委隋承翰、編審柯達昱及志工團長萬培傑等9人涉犯偽造文書及違反選罷法、個資法等罪，應提起公訴，其餘涉案黨工及志工14人不起訴、22人緩起訴。

    國民黨組發會主委許宇甄。（資料照）

    國民黨組發會主委許宇甄。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播