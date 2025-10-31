否認指派蕭旭岑赴中與宋濤會面 鄭麗文：但證明北京對兩岸關係仍有期待

鄭麗文今日中午接受網路直播節目「觀點芹爆戰」專訪時澄清，蕭旭岑此行只是因為馬英九基金會執行長身分在中國進行原定行程，並非特意訪問中國。（資料照）

獲即將上任的國民黨主席當選人鄭麗文任命為副主席的馬英九基金會執行長蕭旭岑，日前在天津與中國國台辦主任宋濤會面，外界揣測是為鄭麗文未來訪中並與中共中央總書記習近平會面鋪路，鄭麗文今日中午接受網路直播節目「觀點芹爆戰」專訪時澄清，蕭旭岑此行只是因為馬英九基金會執行長身分在中國進行原定行程，並非特意訪問中國，但她也強調，此事起碼證明北京方面對兩岸關係仍有期待，希望透過和平的方式處理兩岸問題。

鄭麗文指出，北京一直期待台灣方面釋出善意，否則習近平可以不給她當選賀電，她並認為北京已經釋出很大的善意，蕭旭岑因為是馬英九基金會執行長，本來就在中國大陸進行原定行程，並非在她當選黨主席後特意安排前往中國大陸，而且當她公布人事案時，蕭旭岑人就已經在中國大陸，宋濤也立即與蕭旭岑連繫上，安排兩人公開會面。

鄭麗文說，這件事讓她感覺很好，畢竟國民黨現在仍然在野，不是執政黨，甚至可能隨時會被團滅，但從她當選黨主席接受習近平的賀電，再到宋濤與蕭旭岑的會面，讓她感覺到對岸在釋出善意，而且要讓國際社會感受到有誠意用對話取代對抗。

對於「我是中國人」的說法，被黨內視為票房毒藥，鄭麗文表示，她充滿正能量、樂觀主義，但並不表示天真、浪漫，她當然知道未來充滿荊棘，但會用熱情與堅不可摧的論述，強調這是新趨勢與民意潮流，過去民進黨用「芒果乾」、「反中牌」獲得政治紅利，如今台灣的風潮已經改變，當年300萬年輕選票背棄國民黨支持前總統蔡英文，後來多數都已轉為支持前民眾黨主席柯文哲，最近的大罷免更徹底顯示「反中牌」已經失靈，就連日本、美國的主流媒體都說大罷免撕裂台灣，但這次她參選黨主席，連黨內也想用這張牌，殊不知風向與民意已經改變。

鄭麗文強調，未來新的主流民意還需要一個過程，自己所有的政治論述都是真誠的，一些人對於她的中性論述，硬要斷章取義、貼紅標籤，說她是「紅統」，這是因為國民黨過去多年患了「失語症」，失掉自己的核心價值與辯護能力，這也是藍營基層所以鬱卒的原因，她對自己的主張很有信心，會透過各種方式推動理想價值。

鄭麗文表示，很多人問她什麼時候要去中國見習近平，但重點是國民黨的代表性，能不能代表台灣？否則只是自己講爽的，她講的話要代表國民黨，國民黨要代表台灣多數民意，柯文哲主張「兩岸一家親」，她發現民眾黨對於兩岸關係交流的態度也非常務實，這就是藍、白兩黨最大公約數的基礎，所以她有信心自己的論述能禁得起選票的考驗。

鄭麗文還說，根據中華民國憲法，「九二共識」就是兩岸同屬一中，而一中就是中華民國，而且不可諱言，台灣的歷史、文化都是中國，除了原住民，大家都是從中國大陸過來的，台灣、中國不該變成對立的概念，這是民進黨刻意去中國化的結果，她會努力促成兩岸善意螺旋，讓兩岸關係局勢緩和、和解。

對於台灣民意基金會董事長游盈隆批評背插「五面紅旗」，鄭麗文表示，游惡意給她貼標籤，有政治操作的嫌疑，而且過度誇大她的兩岸論述，台灣過去這些年來隨便貼標籤、抹黑，內耗空轉，以仇恨動員選票，就是今天台灣選民厭惡所在，尤其中間、年輕選民都很厭惡，多數人看不起「青鳥」。

至於反對提高軍購預算被質疑，鄭麗文表示，那是外界過度解讀、簡化她的說法，台灣有哪個政黨放棄武力保衛台灣？她並強調，全世界有哪個國家國防預算超過GDP3%，為何獨獨台灣要跳躍式的增長？她強調「合理的國防預算」，卻被扣紅帽子，台灣今年國防預算達到9000億，特別預算還要超過1兆，甚至2030年還要達到GDP5%，這怎麼可能，台灣一直買武器，合理嗎？

