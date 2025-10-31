遭沈伯洋一句話惹怒！ Cheap喊辯論：看誰沒穿褲子

Cheap（圖右，取自Cheap臉書）邀沈伯洋（圖左，資料照）公開辯論。（本報合成）

網紅Cheap日前在YouTube發布新影片「中國這麼極權 怎麼還這麼強？」被不少網友質疑他在宣揚極權體制讓經濟成功，更有網友直接批他「試水溫投名狀、不演了」，立委沈伯洋則在相關討論下留言「莫名其妙攻擊我的時候就很明顯了」。對此，Cheap今日發文表示，他明明在影片中批評中共、毛澤東，青鳥說他以此投名狀是「白癡嗎？」他更點名沈伯洋「別躲同溫層嘴砲」，要他出來公開辯論「看看誰沒穿褲子」。

Cheap今日在臉書發文表示，沒讀書的青鳥看到他日前的新影片，說「Cheap投共、不演了、舔共」，但他標題就說中國極權，然後痛批毛澤東是「人禍」、「政策性種族滅絕」、「最後直接餓死3千萬人」、「文化大革命是自殘」，再說中共體制的代價是用自由換效率，「白癡嗎？我用這個立投名狀？」

Cheap指出，他的影片也被小粉紅罵醜化中國，沒想到粉紅、粉綠真的一家親，「有夠可悲！」他還說，戰略的第一步，是承認現實，承認敵人強，才是真正的自信。

對於沈伯洋的留言，Cheap痛批沈是「把立委當側翼幹的人」，「請您看過我的影片再下評論」。如果有看過，那他邀請沈公開直播辯論，並找個第三方媒體主辦，「就這部影片的內容，來，請問我哪裡舔共？」最後他更嗆「PUMA老師，別躲在同溫層嘴砲了，誠心邀請你，一對一見面，看看誰沒穿褲子。」

