鄭麗文唱和中共美化普廷 吳崢：破壞台灣國際形象

民進黨發言人吳崢。（資料照）

國民黨主席當選人鄭麗文，近日接受「德國之聲」專訪，語出驚人稱俄羅斯總統普廷「並不是獨裁者」。對此，民進黨發言人吳崢今（31日）批評，鄭一再唱和中共官方言論，為戰爭的侵略者擦脂抹粉、美化普廷，根本是破壞台灣國際形象，貽笑大方。

談及俄烏戰爭問題時，對於記者稱普廷是一名獨裁者，鄭麗文也立即糾正對方，「普廷並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，她強調，俄羅斯已經民主化很多年，而且全世界沒有一個完美的民主社會，即便今天美國的民主，都有非常多的問題有待改革，「普廷是一個透過民主選票產生的總統，你就不能說他是獨裁者，這樣的帽子扣上去，太不公平」

對此，吳崢在臉書撰文指出，今天有兩個畫面。台灣領袖代表林信義先生在APEC峰會上與韓國李在明總統握手，韓國媒體與李在明總統官方頻道的直播上，秀出大大的國旗與TAIWAN，也以主要經濟夥伴來形容台灣。

吳崢說，鄭麗文明天即將上任國民黨主席，接受專訪卻語出驚人，與中共同聲同調的美化普廷，並認為他不是獨裁者？荒唐言論讓「德國之聲」的記者都不敢相信自己耳朵。中共與俄羅斯日益緊密的戰略合作、破壞區域和平，對台灣、亞太以及整個國際民主社會帶來威脅。

吳崢強調，鄭麗文從參選到當選，反對台灣提升國防預算、一再唱和中共官方言論，今天竟又為戰爭的侵略者擦脂抹粉。台灣正走在對的道路上，與國際民主夥伴形成緊密的合作關係；而國民黨卻淪為侵略者的附庸小弟，根本是破壞台灣國際形象，貽笑大方。

