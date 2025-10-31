為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文唱和中共美化普廷 吳崢：破壞台灣國際形象

    2025/10/31 14:19 記者陳政宇／台北報導
    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    國民黨主席當選人鄭麗文，近日接受「德國之聲」專訪，語出驚人稱俄羅斯總統普廷「並不是獨裁者」。對此，民進黨發言人吳崢今（31日）批評，鄭一再唱和中共官方言論，為戰爭的侵略者擦脂抹粉、美化普廷，根本是破壞台灣國際形象，貽笑大方。

    談及俄烏戰爭問題時，對於記者稱普廷是一名獨裁者，鄭麗文也立即糾正對方，「普廷並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，她強調，俄羅斯已經民主化很多年，而且全世界沒有一個完美的民主社會，即便今天美國的民主，都有非常多的問題有待改革，「普廷是一個透過民主選票產生的總統，你就不能說他是獨裁者，這樣的帽子扣上去，太不公平」

    對此，吳崢在臉書撰文指出，今天有兩個畫面。台灣領袖代表林信義先生在APEC峰會上與韓國李在明總統握手，韓國媒體與李在明總統官方頻道的直播上，秀出大大的國旗與TAIWAN，也以主要經濟夥伴來形容台灣。

    吳崢說，鄭麗文明天即將上任國民黨主席，接受專訪卻語出驚人，與中共同聲同調的美化普廷，並認為他不是獨裁者？荒唐言論讓「德國之聲」的記者都不敢相信自己耳朵。中共與俄羅斯日益緊密的戰略合作、破壞區域和平，對台灣、亞太以及整個國際民主社會帶來威脅。

    吳崢強調，鄭麗文從參選到當選，反對台灣提升國防預算、一再唱和中共官方言論，今天竟又為戰爭的侵略者擦脂抹粉。台灣正走在對的道路上，與國際民主夥伴形成緊密的合作關係；而國民黨卻淪為侵略者的附庸小弟，根本是破壞台灣國際形象，貽笑大方。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播