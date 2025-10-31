為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    環境災難！台中垃圾廚餘加飛灰 市議員怒喊環保局長下台

    2025/10/31 14:15 記者張軒哲／台中報導
    市議員蕭隆澤（左起）、張芬郁、陳俞融、陳淑華、陳雅惠聯合質詢，關切台中垃圾廚餘和飛灰去化政策。（記者張軒哲攝）

    市議員蕭隆澤（左起）、張芬郁、陳俞融、陳淑華、陳雅惠聯合質詢，關切台中垃圾廚餘和飛灰去化政策。（記者張軒哲攝）

    台中市因爆發非洲豬瘟疫情，又有廚餘回收問題，陷入環境災難，市議員張芬郁今日痛批環保局在大里製造垃圾山，在霧峰出現廚餘坑、現在還有飛灰谷，要求環保局提出去化政策；對此，環保局長陳宏益表示，針對飛灰場會加強不透水布覆蓋，對於廚餘量最大的校園團膳，則研擬優先補助設置廚餘機設備。

    今日台中市議會業務質詢，市議員張芬郁、謝家宜、陳雅惠、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤聯合質詢，關切台中垃圾廚餘和飛灰去化政策。

    張芬郁表示，台中每日約產生300公噸熟廚餘及100公噸生廚餘，外埔生質能源廠第二期工程停滯不前，文山焚化爐改建延宕，導致廚餘與垃圾去化不及，霧峰掩埋場先前被規劃挖坑掩埋台中市130萬人的廚餘，雖然政策改變，環保局也宣稱已覆土，但仍傳出滲水與氣味問題，擔心影響霧峰水源。

    張芬郁表示，多個縣市早已建立完善的廚餘再利用機制，嘉義縣以黑水虻消化廚餘，每日可處理1.5公噸，相較之下，台中在廚餘利用上嚴重落後。

    張芬郁表示，霧峰還出現飛灰坑，台中三座焚化爐每年產生約2萬8000公噸飛灰，堆置霧峰、后里及清水等掩埋場，飛灰含有重金屬及有害物質，一旦滲漏恐污染地下水源。霧峰地區如今被迫承受廚餘與飛灰堆置，形如次等公民，市府應正視地方民眾的疑慮，儘速提出去化計畫。

    謝家宜更表示，到現在環保局長陳宏益沒有道歉，面對議員質詢回答荒腔走板，環保局長嚴重失職，應該下台。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播