環境災難！台中垃圾廚餘加飛灰 市議員怒喊環保局長下台

市議員蕭隆澤（左起）、張芬郁、陳俞融、陳淑華、陳雅惠聯合質詢，關切台中垃圾廚餘和飛灰去化政策。（記者張軒哲攝）

台中市因爆發非洲豬瘟疫情，又有廚餘回收問題，陷入環境災難，市議員張芬郁今日痛批環保局在大里製造垃圾山，在霧峰出現廚餘坑、現在還有飛灰谷，要求環保局提出去化政策；對此，環保局長陳宏益表示，針對飛灰場會加強不透水布覆蓋，對於廚餘量最大的校園團膳，則研擬優先補助設置廚餘機設備。

今日台中市議會業務質詢，市議員張芬郁、謝家宜、陳雅惠、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤聯合質詢，關切台中垃圾廚餘和飛灰去化政策。

張芬郁表示，台中每日約產生300公噸熟廚餘及100公噸生廚餘，外埔生質能源廠第二期工程停滯不前，文山焚化爐改建延宕，導致廚餘與垃圾去化不及，霧峰掩埋場先前被規劃挖坑掩埋台中市130萬人的廚餘，雖然政策改變，環保局也宣稱已覆土，但仍傳出滲水與氣味問題，擔心影響霧峰水源。

張芬郁表示，多個縣市早已建立完善的廚餘再利用機制，嘉義縣以黑水虻消化廚餘，每日可處理1.5公噸，相較之下，台中在廚餘利用上嚴重落後。

張芬郁表示，霧峰還出現飛灰坑，台中三座焚化爐每年產生約2萬8000公噸飛灰，堆置霧峰、后里及清水等掩埋場，飛灰含有重金屬及有害物質，一旦滲漏恐污染地下水源。霧峰地區如今被迫承受廚餘與飛灰堆置，形如次等公民，市府應正視地方民眾的疑慮，儘速提出去化計畫。

謝家宜更表示，到現在環保局長陳宏益沒有道歉，面對議員質詢回答荒腔走板，環保局長嚴重失職，應該下台。

