德國之聲訪問影片曝！鄭麗文「2行為」挨轟對記者超不禮貌

國民黨主席當選人鄭麗文。（資料照）

國民黨主席當選人鄭麗文近日接受「德國之聲」專訪，語出驚人稱「普廷並不是獨裁者」，引發爭議。「德國之聲」今日在IG曝光訪談的片段影像，可見鄭麗文多次打斷記者發言，護航中國及俄羅斯領導人習近平與普廷。更有不少網友指出，除了頻頻打斷記者外，鄭麗文眼神不斷從記者身上移開，不願看著對方講話，非常不禮貌，也不尊重。

德國之聲今日在IG曝光訪問片段，可見鄭麗文提到台灣可能變成第二個烏克蘭時，記者鄒宗翰指出，感覺這個決定權不在台灣手上，而是習近平手上，但他話還沒講完，立刻被鄭麗文打斷稱「我不這麼認為」，被鄒宗翰指出「那是妳不這麼認為」，鄭還回嗆「你不是訪問我嗎？如果你不想聽我的話，今天何必訪問我？」

鄒宗翰隨後指出讓他把問題問完，鄭麗文卻不斷打斷稱「這個很重要」、「你的問題，你剛剛的判斷我不認同」。隨後鄒宗翰才說，俄烏戰爭剛爆發的時候，很多人認為可以透過談判來解決，沒想到鄭麗文又再度打斷稱「我認為這個戰爭根本不應該爆發」。

鄒宗翰隨後指出，這是因為普廷的關係，能夠決定戰爭的是獨裁者，而不是其他民主政權，結果再度遭鄭麗文打斷，並語出驚人「普廷並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。」

該段影片曝光後，除了「普廷並不是獨裁者」一句刷新網友世界觀，不少網友更指出，鄭麗文不斷打斷記者非常沒禮貌，留言表示：「這黨中心主旨就是沒禮貌」、「從沒看過一個領袖在對談中眼神可以逃避成這樣」、「根本無法對話」、「鄭很沒有一個大黨的風度，她可能會在很多事情上持續自爆」、「她完全沒有想聽別人說話的意思」、「做一個有智慧的人最基本的常識——尊重和禮貌，就是要把對方的問的問題聽完完整後，再發言。」

