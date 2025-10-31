鄭麗文稱普廷經選舉不是獨裁 林志潔︰選舉只是獨裁的包裝

國民黨準主席鄭麗文受訪稱普丁不是獨裁者因有選舉，陽明交大法律學者林志潔認為極權體制下，選舉是獨裁的包裝。（照片取自林志潔臉書）

國民黨新任黨主席鄭麗文接受「德國之聲」專訪，受訪中鄭麗文認為普廷不是獨裁者，因為普廷是由選舉選出來的。對鄭麗文解讀獨裁者的定義，陽明交大法律學者林志潔則稱這樣的說法令人震驚，依照鄭麗文的講法，只要有選舉就不會是獨裁，真是刷新獨裁的定義。她說，獨裁指的是由一個人或少數人集團，擁有絕對政治權力而不受憲政與法律的限制。像希特勒及中國的村選舉皆是選出來的。

林志潔說，很多獨裁政體都有選舉，像希特勒也是經由選舉產生，又如中國也有「村」選舉（但候選人們通常都需先經共產黨的認可），但無所謂三權分立，權力集中在共產黨一黨領導（中共多年來三番五次聲明，絕對不可三權分立，絕對不能司法獨立，很多極權體制下，選舉不過是獨裁的包裝而已，有無選舉和政體是否是獨裁沒有關係，鄭麗文既然是台大法律系畢業，應要有基本的憲政知識才是。

林志潔的貼文也引發迴響，有網友留言「希特勒也是透過選舉、操縱民粹成為獨裁者，政治人物的歷史教育真的不能等」、「賴清德也是民選的啊，為何藍白共口口聲聲說他獨裁」，認為鄭麗文對獨裁的定義與解讀刷新一般人的理解與觀念。

