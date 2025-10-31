為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    談藍白合作、接班人問題 侯友宜：給鄭麗文時間適應

    2025/10/31 14:23 記者羅國嘉／新北報導
    新北市議員戴瑋姍今（31）日於總質詢關注市長侯友宜與鄭麗文互動，及2026、2028年選舉與藍白合作布局。侯友宜表示，目前各忙各的，黨主席需時間適應，他支持任何願意為新北市做事的人，強調合作應以理念與市民利益為核心，選舉與兩岸交流皆須依法行事。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員戴瑋姍今（31）日於總質詢關注市長侯友宜與鄭麗文互動，及2026、2028年選舉與藍白合作布局。侯友宜表示，目前各忙各的，黨主席需時間適應，他支持任何願意為新北市做事的人，強調合作應以理念與市民利益為核心，選舉與兩岸交流皆須依法行事。（記者羅國嘉攝）

    國民黨新任主席鄭麗文11月1日上任，新北市議員戴瑋姍今（31）日於總質詢關注市長侯友宜與鄭麗文互動，及2026、2028年選舉與藍白合作布局。侯友宜表示，目前各忙各的，黨主席需時間適應，他支持任何願意為新北市做事的人，強調合作應以理念與市民利益為核心，選舉與兩岸交流皆須依法行事。

    戴瑋姍質詢中詢問鄭麗文是否曾拜訪侯友宜、未來會不會與鄭出訪中國，侯友宜指出，雙方各忙各的，鄭剛上任仍有內部人事安排，不需過度關注這些事情。對於兩岸交流，侯則強調，目前沒有參訪中國計劃，未來有相關行動必須依照《兩岸人民關係條例》辦理，任何交流行為應符合法規、保障對等尊嚴，並促進兩岸和平。

    談及2026年藍白合作與小內閣席次安排，侯友宜指出，他支持任何願意為市民服務的人，只要有共同的理念與價值性，都應該合作，藍白合作是黨與黨之間的磨合與理念契合問題，不是誰配誰的問題，而是要攜手合作。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播