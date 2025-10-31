談藍白合作、接班人問題 侯友宜：給鄭麗文時間適應

新北市議員戴瑋姍今（31）日於總質詢關注市長侯友宜與鄭麗文互動，及2026、2028年選舉與藍白合作布局。侯友宜表示，目前各忙各的，黨主席需時間適應，他支持任何願意為新北市做事的人，強調合作應以理念與市民利益為核心，選舉與兩岸交流皆須依法行事。（記者羅國嘉攝）

國民黨新任主席鄭麗文11月1日上任，新北市議員戴瑋姍今（31）日於總質詢關注市長侯友宜與鄭麗文互動，及2026、2028年選舉與藍白合作布局。侯友宜表示，目前各忙各的，黨主席需時間適應，他支持任何願意為新北市做事的人，強調合作應以理念與市民利益為核心，選舉與兩岸交流皆須依法行事。

戴瑋姍質詢中詢問鄭麗文是否曾拜訪侯友宜、未來會不會與鄭出訪中國，侯友宜指出，雙方各忙各的，鄭剛上任仍有內部人事安排，不需過度關注這些事情。對於兩岸交流，侯則強調，目前沒有參訪中國計劃，未來有相關行動必須依照《兩岸人民關係條例》辦理，任何交流行為應符合法規、保障對等尊嚴，並促進兩岸和平。

談及2026年藍白合作與小內閣席次安排，侯友宜指出，他支持任何願意為市民服務的人，只要有共同的理念與價值性，都應該合作，藍白合作是黨與黨之間的磨合與理念契合問題，不是誰配誰的問題，而是要攜手合作。

