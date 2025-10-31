邀習近平吃雞排引議論 黃國昌：抹紅中性表述沒出息

民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

立法院民眾黨團總召黃國昌昨天受訪表示，不排除邀中國國家主席習近平吃雞排，引發綠營抨擊。黃今受訪表示，彼此間有對立、有衝突，但都不應該排除任何善意溝通的機會，那如果連這麼中性的表述民進黨都急著要抹紅，只能夠說民進黨真的是沒出息，也再一次的展現了民進黨的雙標，什麼叫做「綠能你不能」。

黃國昌今表示，他昨天已經講得很清楚了，就是彼此之間有對立、有衝突，但都不應該排除任何善意溝通的機會跟可能性 ，民眾黨當然有民眾黨的原則、堅持和立場，但是為了台灣、為了人民的福祉，事實上能夠取得共識、多有溝通、降低兩岸戰爭風險的事情，我們覺得都是正確的事情，都值得去做。

黃國昌表示，也在這樣子的前提和背景脈絡下，如果賴清德總統都可以邀習近平主席一起喝珍珠奶茶，他也會樂意邀習近平主席一起來享受台灣特有且非常非常好吃的雞排。那如果連這麼中性的表述民進黨都急著要抹紅，只能夠說民進黨真的是沒出息，沒出息的程度讓人嘆為觀止，也再一次的展現了民進黨的雙標，什麼叫做「綠能你不能」。

黃國昌表示，他昨天在記者會說，有人跑到中國去經商、去交流，就被民進黨批評成是舔共、賣台，但新潮流的大老洪其昌跑去中國，結果陸委會副主委梁文傑吭都不敢吭一聲，正面看待這種健康有序的交流，但別人去就是去舔共，民進黨的新潮流去就是健康有序，我覺得臺灣人早就看透了民進黨的雙標，一點都不令人意外。針對他的發言，民進黨只是再度的印證了「民進黨綠能你不能的雙標而已」。

