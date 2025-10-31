為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文稱「普廷不是獨裁者」影響藍白合？黃國昌：不會啊

    2025/10/31 14:06 記者劉宛琳／台北報導
    民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

    民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

    國民黨新任主席鄭麗文今天接受「德國之聲」專訪談及俄烏戰爭，稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，引發社會譁然。立法院民眾黨團總召黃國昌今天受訪被媒體問及，針對鄭的發言，是否會擔心未來藍白黨團立場不同？黃國昌今回應，「不會啊！」我們討論國會有關於法案的事項，到目前為止沒有什麼法案牽涉到俄國和烏克蘭。

    黃國昌表示，每一個政黨、每一個政治人物對世界上面其他不同國家的元首或是政治人物的評價，這個是每一個人對自己的評價負責任的問題。民眾黨團的立場向來非常的清楚，就是務實、理性、科學、就是論事，從去年的國會改革法案、財政收支劃分法、吹哨者保護法、棄保潛逃罪乃至於還給勞工假期，以及針對警消所得替代率提高的事情、增加軍人待遇的事情，這個都是我們有共同的價值、共同的目標，在國會裡面合作推動法案最具體的例子。

    黃國昌表示，執政黨跳票、擺爛的時候，在野黨在國會撐起這個國家，這些法案都攸關民生和人民的福祉，沒有牽涉到意識形態或是想法不一樣的爭執；未來民眾黨團還是本於相同的原則、態度，繼續的在國會裡面推動福國利民的法案。

    黃國昌表示，至於說在國會之外，政黨要有更進一步的合作，民眾黨未來在推動聯合政府的這條道路上面，盼能夠找到更多願意跟我們來促成這個願景實踐的政治人物、政治領導人來共同合作、共同努力。鄭麗文就任後，他也期待能夠跟鄭針對聯合政府的理念來合作和努力。

