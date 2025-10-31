沈伯洋、苗博雅比較適合選台北市長？林智群這樣分析

吳怡農。（資料照）

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今日下午將赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表。對此，律師林智群稍早表明不如讓立委王世堅擔任「奇兵」，也看到有人稱沈伯洋、苗博雅，這2位言之有物且邏輯清晰比較適合選台北市長，不過他認為「選舉就是戰爭，派斯文人看起來比較體面沒錯，但選不贏就沒用」、「在這種絕地，就是要打奇兵牌，不然沒有機會」。

林智群今日發文提到，看到有部分人士稱，「沈伯洋、苗博雅比較適合選台北市長，他們言之有物、邏輯清楚balabala」，不過在「台北市，言之有物、邏輯清楚，可以當飯吃嗎？可以當飯吃的話，大安區怎麼會是羅智強這種咖？松信區怎麼會是900芯這種咖？」

林智群坦言，選舉就是戰爭，不是辦家家酒，也不是在給民眾上課，派斯文人看起來比較體面沒錯，但選不贏就沒用，你說你是斯文人，蔣萬安看起來不斯文嗎？「在這種絕地，就是要打奇兵牌，不然沒有機會。」烏克蘭總統澤倫斯基，之前是搞笑藝人，出來選時，大家也是當笑話看，最後大家亂投票，竟然贏了！

林智群認為，「台北市市長，從馬總統開始到現在，哪個不臭不無能的？台北市民喜歡臭豆腐，你就不要準備什麼高級牛排餐嘛！他吃不出好壞，你給他高級牛排說這塊肉多高檔，有個X用？我話說完，誰贊成？誰反對」？

