    首頁 > 政治

    新北市公務員離職率高！ 侯友宜：研議向中央爭取「都會加給」留才

    2025/10/31 14:14 記者羅國嘉／新北報導
    新北市民進黨議員戴瑋姍今（31）日於市政總質詢指出，去年新北有312名公務員離職，呼籲市府應比照警消設置「都會加給」，以實質待遇留住人才。（記者羅國嘉攝）

    新北市幅員遼闊、人口逾400萬，但基層公務員長期面臨高工時與高壓環境，導致離職率居高不下。民進黨議員戴瑋姍今（31）日於市政總質詢指出，去年新北有312名公務員離職，呼籲市府應比照警消設置「都會加給」，以實質待遇留住人才；市長侯友宜回應，將研議向中央爭取，以減壓、加給「雙軌方式」協助留才。

    戴瑋姍指出，雙北生活物價較高、對公務人員來說比較沒吸引力，加上業務量高工作壓力大，導致新北市公務員流動率高，現在財劃法既然有增加財源，希望市府要比照警消增加「都會加給」，給第一線如清潔隊員等，請市長儘速研議擇定適合科目項目發放，對公務員來說「拿到錢最重要」。新北若真要留住人才，就該用實質待遇展現誠意。

    張錦豪表示，無論是新北公務人員的「都會加給」議題，或是養豬產業面臨的疫情難關，民進黨團都會持續監督市政、積極爭取，讓基層公務員與攤商都能獲得實質支持，市政發展不應讓任何一群人被忽視。

    人事處長林正壹說，新北去年（2024年）共312人離職，離職率7.57％，當中約有半數轉任中央部會，其餘則因返鄉或個人規劃離開。公務員加給屬行政院權責，地方無法自主調整。

    侯友宜補充，新北人口多、公務人員配置相對不足，薪資結構與其他縣市相同，目前新北雖有部分加給，但幅度有限、大環境，及公務員報到率也越來越低，這是現階段普遍現象，不是只有新北市，市府將會與中央進行研議，「都會加給只要中央願意支持，市府都樂意幫忙」；另外公務人員壓力大，如何減輕壓力也將研議。用雙重管道來幫助人留下來。#

