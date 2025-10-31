徐榛蔚議會備詢將堰塞湖責任全甩鍋中央 網怒：不怕有報應嗎？

花蓮縣長徐榛蔚。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，立法院院會今日三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，該條例所定災區，為因花蓮馬太鞍溪堰塞湖的受創地區，其範圍由行政院公告之，所需經費上限則由200億元提高為300億元，主管機關為行政院工程委員會，地方執行機關為花蓮縣政府。對此，粉專Mr.柯學先生PO出花蓮縣長徐榛蔚在備詢過程中，將花蓮災情全程甩鍋中央的影片。

粉專Mr.柯學先生PO出一段影片，影片中徐榛蔚在備詢台表示，花蓮堰塞湖的潰壩是台灣的第一件，為了國家對得起現在罹難的19名的罹難者，還有5位的失聯的鄉親，一定要很負責的用樺加莎暨馬太鞍溪堰塞湖潰壩重建特別條例，一定是如此，這是一個國家必須該負責的，你必須接受，堰塞湖潰壩這件事情，造成這麼多的傷亡，這麼多的損失，讓大家流離失所。

Mr.柯學先生在貼文中怒批，徐榛蔚破天荒議會備詢，全程報告都在甩鍋中央，一副我沒有責任的態度，你都不怕有報應嗎？

網友看到貼文後紛紛留言「可憐的花蓮人，有這樣的父母官真的悲哀，願蒼天開眼」、「不要臉到如此地步就是花蓮人養出來的」、「現在是台中跟花蓮在比誰最爛嗎」、「無能下臺，不要推給政府」

