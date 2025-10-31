為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    被爆禿頭戴髮片 黃國昌「闢謠」撥髮給記者看：是真頭髮

    2025/10/31 12:45 記者劉宛琳／台北報導
    民眾黨主席黃國昌。（取自黃國昌辦公室提供影片）

    媒體人詹凌瑀昨接受訪問時表示，「黃國昌禿頭與戴髮片是事實」，黃國昌不肯面對自己的缺點。對此，黃國昌今天現場撥頭髮給媒體鑑定是「真髮」，痛斥詹：「她說我這頭烏黑的亮髮是戴髮片、是假髮，說我是禿頭，我的老天啊！可以不要再造謠了嗎？」

    黃國昌表示，自稱是媒體人，為了要抹黑他說他是禿頭、說他戴髮片，連這種謊言都要講，他真的不曉得該怎麼形容，台灣的媒體怎麼會病態成這個樣子？台灣為什麼會有自稱媒體人的人講這種醜話抹黑人家的事情，完全都不用負責任。

    黃還說，現在他看到在場有很多媒體朋友都露出微笑，「我不知道你們是在笑這個現象的無奈，還是在笑黃國昌，你怎麼那麼傻那麼天真」，台灣的媒體早就病態成這個樣子，台灣所謂的媒體人在綠媒的擁護下造謠。

    黃國昌表示，他今天早上6點騎腳踏車出門，開黨團會議前他還先去洗頭，頭髮還沒乾就開黨團會議，「然後她說我這頭烏黑的亮髮是戴髮片、是假髮，說我是禿頭，我的老天啊！可以不要再造謠了嗎？」 一天不造謠就沒有辦法當媒體人嗎？台灣的媒體環境什麼時候墮落成這個樣子，然後竟然還有這麼多的綠媒要隨之起舞。

    黃國昌說，他真的不曉得該怎麼形容，她這樣子醜化他抹黑他，希望他做什麼事情？「現在撥我的秀髮給大家看嗎？還是有哪一位記者先生小姐要上來鑑定一下，這個是真的頭髮不是髮片」， 有需要做到這個樣子嗎？他看到大家都在笑，「可能你們覺得很可笑，但我的心情，我真的覺得很悲哀」。 台灣的媒體環境什麼時候病態成這個樣子，所謂的媒體人什麼時候可以墮落成這個樣子。

    熱門推播