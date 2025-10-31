為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    新北耶誕城演唱會排除「武統」藝人？ 觀旅局：捍衛國家立場會納入考量

    2025/10/31 13:00 記者黃子暘／新北報導
    新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

    多名男藝人陸續爆出涉入閃兵案，其中包括今年度新北市歡樂耶誕城演唱會原訂卡司，市議員戴瑋姍今（31）日在市政總質詢表示，傳出相關藝人演出機會取消是否屬實？另，市長侯友宜說自己是「堂堂正正的中華民國人」，那麼藝人宣揚中國武統台灣言論是否也在觀光旅遊局的卡司考量標準？侯友宜表示，要留意社會觀感。觀旅局長楊宗珉回應，基於捍衛國家立場，藝人的相關輿情都會納入考量。

    戴瑋姍表示，希望觀旅局說明耶誕城演唱會卡司選擇標準，侯友宜說自己是「堂堂正正的中華民國人」，這句話她很喜歡，市府是否在卡司選擇時也會將宣揚武統言論作為排除標準？屆時不希望看見樂於「舉發」其他台灣藝人的藝人上台表演。

    侯友宜說，要留意社會觀感。楊宗珉則表示，演出者的相關輿情都會納入考量、盡量審視，基於捍衛國家立場，「我們也是（中華民國人）」，議員詢問的部分全都是檢視環節。

    此外，戴瑋姍進一步詢問，耶誕城是否有移地舉辦的可能性？沒有辦過的行政區都想要耶誕城帶來的福澤，板橋人卻因為這45至60天的交通黑暗感到困擾，譏諷它是「撒旦城」，市議員顏蔚慈也建議，三重大都會公園就是不錯的舉辦地點。

    侯友宜笑稱，新北燈會已經在大都會公園舉辦了，耶誕城已成國際獲獎肯定的市集，增加新北、板橋國際能見度，當然過程中給板橋帶來一些困擾，市府每年動用許多警力指揮交通，上次768萬人次造訪，批評聲音就較少，近日看交通狀況也不錯。

    楊宗珉說，一定跨局處做好交通維持。

