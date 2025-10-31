為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文稱普廷「非獨裁者」 吳崢：國民黨淪為侵略者附庸小弟

    2025/10/31 13:32 即時新聞／綜合報導
    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    國民黨主席當選人鄭麗文接受「德國之聲」專訪，與採訪記者展開激烈口頭交鋒。鄭堅稱，俄羅斯總統普廷並非獨裁者，而是「民主選出來的領袖」；主持人則當場直呼，鄭開啟了一個新的國際理論，並反問「國際新聞妳有在閱讀嗎？」對此，民進黨發言人吳崢表示，國民黨淪為侵略者的附庸小弟，根本是破壞台灣國際形象，貽笑大方。

    吳崢在臉書PO文表示，今天有兩個畫面。台灣領袖代表林信義先生在APEC峰會上，與韓國李在明總統握手，韓國媒體與李在明總統官方頻道的直播上，秀出大大的國旗與TAIWAN，也以主要經濟夥伴來形容台灣。

    吳崢指出，同時國民黨主席鄭麗文明天即將上任，她接受歐洲媒體《德國之聲》專訪，卻語出驚人，與中共同聲同調的美化俄羅斯總統普亭，並認為他不是獨裁者！？荒唐言論讓德國之聲的記者都不敢相信自己耳朵。

    吳崢續指，中共與俄羅斯日益緊密的戰略合作、破壞區域和平，對台灣、亞太以及整個國際民主社會帶來威脅。鄭麗文從參選到當選，反對台灣提升國防預算、一再唱和中共官方言論，今天竟又為戰爭的侵略者擦脂抹粉。

    吳崢直言，台灣正走在對的道路上，與國際民主夥伴形成緊密的合作關係；而國民黨卻淪為侵略者的附庸小弟，根本是破壞台灣國際形象，貽笑大方。

