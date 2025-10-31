APEC場邊》吳誠文接連和2美國務院次卿會面 談台美關係重要性

國科會主委吳誠文（右）與美國國務院經濟成長、能源暨環境事務次卿海爾伯格（左）會面。（APEC台灣代表團提供）

亞太經濟合作會議（APEC）正在南韓慶州舉行，國科會主委吳誠文在部長級年會（AMM）期間，與美國國務院政治事務次卿胡可心（Allison Hooker）及東亞暨太平洋事務助卿戴桑布雷（Michael DeSombre）舉行雙邊會談，也與美國國務院經濟成長、能源暨環境事務次卿海爾伯格（Jacob Helberg）會面。

我國APEC代表團指出，吳誠文與胡可心、戴桑布雷的雙邊會談中，雙方談及台美夥伴關係的重要性，尤其包括維護台海和平穩定與共同促進經濟繁榮等方面的合作。

吳誠文會中強調，台灣期待與美方在人才培育、高科技政策及人工智慧（AI）發展等領域持續深化合作。

在與海爾伯格會晤時，吳誠文強調，台灣期待在創新產業、供應鏈安全及強化全球人工智慧領導地位等領域與美方拓展更多合作機會。

