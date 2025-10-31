被嗆禿頭黃國昌撥髮自證 詹凌瑀PO照：就讓圖片來證明吧！

被爆禿頭戴髮片 黃國昌「闢謠」撥髮給記者看：是真頭髮

民眾黨主席黃國昌養狗仔爭議持續延燒。前時代力量黨員、長期近距離觀察黃國昌的媒體人詹凌瑀，在媒體人周玉蔻電台節目《新聞放鞭炮》上表示，黃國昌禿頭、戴髮片是事實。而黃國昌今日受訪時撥髮自證「台灣的媒體怎麼會病態成這樣？」詹凌瑀則回應，沒想到揭露這麼多黃國昌的內幕，他都不回；結果一句「禿頭戴髮片」讓他破防到撥髮自證，並PO出黃國昌的圖片證明黃國昌有沒有禿頭。

詹凌瑀昨日在周玉蔻電台節目《新聞放鞭炮》表示，黃國昌禿頭、戴髮片是事實，黃國昌不肯面對自己的缺點。立委任內遭罷免衝擊，對他形成很大的挫折、影響，造成他之後人格扭曲的行事作風。

黃國昌今日上午接受媒體聯訪，有媒體詢問此事，黃國昌回「我真的不曉得該怎麼形容，台灣的媒體怎麼會病態成這個樣子？台灣為什麼會有自稱媒體人的人，講這種醜化、抹黑人家的事情，完全都不用負責任？」、「說我這頭烏黑的亮髮是戴髮片、是假髮，說我是禿頭……我的老天啊！可以不要再造謠了嗎？」

詹凌瑀在臉書PO文表示，ㄧ早看到朋友傳來黃國昌回應她的新聞報導，真的笑到不行，沒想到她揭露這麼多黃國昌的內幕，他都不回；結果一句「禿頭戴髮片」讓他破防到撥髮自證，還連喊三次「台灣媒體病態」。

詹凌瑀指出，拜託！生氣成這樣，就是因為終於有人不小心戳中他那點自我幻覺，下次要是也能這樣誠懇回應狗仔團跟監、凱思國際金流、高黃氏家族企業的事，她一定幫黃國昌按讚。

詹凌瑀直言，至於他說詹凌瑀「自稱媒體人」，沒關係啦！詹凌瑀也祝黃國昌早日恢復成「自稱正義」的人，至於黃國昌有沒有禿頭？有沒有戴髮片？就讓圖片來證明吧！

媒體人詹凌瑀PO出民眾黨主席黃國昌對比照，質疑黃國昌禿頭戴髮片。（圖擷取自 臉書）

