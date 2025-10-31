為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鄭麗文稱「普廷不是獨裁者」 德國之聲記者當場「神回一句」酸爆

    2025/10/31 13:10 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席當選人鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席當選人鄭麗文，近日接受「德國之聲」專訪，語出驚人稱「普廷並不是獨裁者」，訪問她的記者當場神回「妳這是開啟了一個新的國際的理論」，酸度爆表，引發網友熱議。

    鄭麗文在專訪中被問及俄烏戰爭議題，當記者稱呼俄羅斯總統普廷是「獨裁者」時，鄭麗文立刻糾正表示「普廷並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，讓德國之聲記者嚇得重複「普廷不是獨裁者？」接著酸度爆表稱：「妳這是開啟了一個新的國際理論！」

    言論曝光後，網友紛紛留言表示：「我國外交部應發聲明跟她劃清界線」、「瘋出一個新境界」、「習近平也是舉手投票出來的喔」、「貽笑大方」、「鄭的聰明才智，應該把德國記者，嚇死了吧？」、「不要跟白癡爭論」、「會不會有第一位被罷的黨主席啊」、「靠，太扯了」。

    鄭麗文在訪談中被問及俄烏戰爭議題時，不斷替普廷護航，她表示「普廷並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，她強調，俄羅斯已經民主化很多年，而且全世界沒有一個完美的民主社會，即便今天美國的民主，都有非常多的問題有待改革，「普廷是一個透過民主選票產生的總統，你就不能說他是獨裁者，這樣的帽子扣上去，太不公平」，當年北約答應不東擴，卻一而再再而三的跳票，一直東擴到俄羅斯的門口，才是烏克蘭爆發戰爭最核心的關鍵理由，如果烏克蘭總統澤倫斯基放棄加入北約，俄烏戰爭的問題就不會發生。

    熱門推播