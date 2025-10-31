鄭麗文明接任黨主席 國民黨全代會主軸「努力進前、藍天再現」

國民黨31日舉行「努力進前 藍天再現 2025國民黨第22屆第一次全國代表大會」會前記者會，國民黨發言人鄧凱勛（左起）、楊智伃、國民黨智庫副執行長凌濤、新媒體部主任韋淳祐、青年團張文瑜出席。（記者羅沛德攝）

國民黨明天將在台北市立成功高中召開第22屆第1次全國代表大會，新黨魁鄭麗文將率全體第22屆黨代表宣誓就職，國民黨今日上午召開「努力進前，藍天再現」會前記者會，介紹本次全代會主軸與主視覺，並說明全代會流程及亮點設計。

國民黨發言人楊智伃指出，這次全代會主軸為「努力進前、藍天再現」，主視覺以俯瞰的跑道圖案呈現，加以由淺到深循序漸進的藍色，代表經驗世代的傳承，也以跑道的概念希望順利接棒，一棒接一棒，棒棒是強棒。

請繼續往下閱讀...

國民黨智庫副執行長凌濤指出，明日全代會的主持群包括他自己與楊智伃、台北市議員李柏毅、新北市議員江怡臻等人，在大會流程方面，重頭戲就是進行現任黨主席朱立倫與新主席鄭麗文的交接儀式，屆時許多黨內先進也都參與盛會，包括前總統馬英九、前主席吳伯雄、洪秀柱、江啟臣以及立法院長韓國瑜。

凌濤並強調，4年前他接任國民黨文傳會主委時才31歲，年輕世代認為國民黨應堅持走中道理性穩健的路線，未來也堅定要走親美、友日、和陸的方向。

國民黨發言人鄧凱勛則指出，民調顯示國民黨無論在支持度、好感度上都重回第一名，讓「萊爾校長」（暗喻賴清德總統）下車只差臨門一腳，因此明日全代會場將設置「萊爾校長公車」的打卡牆，要讓所有黨代表成為讓「萊爾校長」下車的關鍵動力，讓車子走回正確的道路，在一樓入口處也擺設「努力進前、藍天再現」精神堡壘，象徵國民黨團結向前，讓台灣、中華民國更好。

鄧凱勛並指出，這次全代會將限量推出新的「萊爾校長紓壓球」，只要捐款1000元就可以獲得1顆，國民黨在今日記者會上還播放最新的「萊爾校長宇宙彩蛋篇」CF。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法