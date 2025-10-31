反對增加國防預算卻又稱不放棄武力保衛台灣 外媒質疑鄭麗文立場矛盾

國民黨主席當選人鄭麗文近日接受「德國之聲」專訪，採訪記者質疑她一方面反對台灣國防預算增加到GDP的5%，卻又說不放棄武力保衛台灣，兩者矛盾。（資料照）

國民黨主席當選人鄭麗文近日接受「德國之聲」專訪，面對採訪記者質疑她一方面反對台灣國防預算增加到GDP的5%，卻又說不放棄武力保衛台灣，兩者矛盾，鄭麗文強調，兩者完全沒有矛盾，她並質疑德國也不願意把GDP的5%花在國防預算上，北約同樣也不願意，「請問全世界哪一個國家願意把GDP的5%花在國防預算上？除了賴清德在美國壓力下做出承諾。」北約不願意，日本、韓國也不願意，難道這些國家就放棄了用軍事保衛自己國家的決心？

對於記者強調中國軍費預算不斷增加，鄭麗文反嗆，「他們（中國）也沒有到5%」，「我們怎麼跟他（中國）比呢？台灣體量這麼小，中國體量這麼大，所以這絕對不是維持區域安全的解方」，她認為，台灣要避免所有可能在軍備上的競賽，軍備競賽只是把所有的處境推向戰爭，「這是錯的，我們並不是只有透過軍事才有辦法來維持和平，這是錯的！」

請繼續往下閱讀...

此時，「德國之聲」記者拿去年國民黨總統候選人侯友宜說過中國壓力愈大，台灣軍費就會增加愈多來質疑她，但鄭麗文沒有正面回應，只說台灣沒有金雞母，也沒有印鈔機，軍事預算可以擴大，但並不是毫無上限的擴大，尤其今年的國防預算已佔全年度預算的3分之1，排擠掉多少其他的預算，「這樣的國防預算真的確保台海安全？」

鄭麗文強調，前總統馬英九時期國防預算才2000多億，今年已高達9000多億，「台海的安全是當年馬總統的幾倍嗎？不是，不但沒有幾倍的安全，反而更加不安全，為什麼現在的台海安全全世界都公認並沒有比馬總統的8年安全？」

記者問，難道台灣目前國防預算佔GDP3%已經太多？鄭麗文立刻回應，「太多了，是的，台灣要不要有軍購，要，台灣要不要有國防，要，但是我一而再，再而三強調的是合理的（預算）」她接著說，我們要國防是為了台海和平，如果台海可以透過非軍事的方式來化解，讓關係正常化，讓關係和緩，讓兩岸和解，這不是更好嘛！「我們就不需要把錢投資在戰爭，投資在軍備上，我寧可把這個錢投資在孩子身上，投資在長照、健保、教育。」

鄭麗文多數時間強調願意與中國國家主席習近平見面，記者問她，準備跟習近平談什麼？鄭麗文只說，展現誠意，就是兩岸和平；記者再問，能否說服習近平放棄武力犯台？鄭麗文則說，這不是說服不說服的過程，台灣是一個民主社會，所有人都可以去說服習近平、美國總統川普；至於中國始終未放棄武力犯台，她則說，「我們也沒有放棄武力保衛台灣的決心。」

鄭麗文過去在綠營時期曾經說過國、共兩黨都一樣，國民黨不把台灣人當人看，是一個喪盡天良的殘暴政權，還高喊台灣建國，記者問她，如今將成為國民黨主席，心路歷程為何？鄭麗文解釋，當年台灣經歷幾十年戒嚴，國會沒有全面改選，總統也未直選，當時的她認為國民黨堅持的法統，成為台灣民主化的最大障礙，加上沒有人相信可以反攻大陸，在那樣的氛圍下，對於一個希望快速民主化改革、充滿理想熱情的她而言，以為尋求台灣獨立是台灣的解方。

但隨著自己愈來愈熟悉民進黨，以及已故前總統李登輝推動「兩國論」，美國AIT在第一時間制止，給她帶來很大的衝擊，當時民進黨在第一時間立刻接到AIT指令要冷處理，民進黨毫無猶豫的立刻接受，她才發現原來台獨主張對於民進黨很多的政治人物而言，並不是神聖使命與莊嚴信念，只是一個政治工具，也因為面對民進黨內政治鬥爭，與當年自己浪漫理想認知的民進黨完全兩回事，她才發現台獨走不通。

至於後來加入國民黨的原因，鄭麗文指出，因為國共之間的歷史解鈴還需繫鈴人，台海今天的局面有一個重要關鍵，就是過去國共內戰，民進黨不能被寄望，但兩岸必須化解，在台灣除了國民黨，她想不到第二個政治力量有能力處理兩岸問題，而且當年入黨是被前國民黨主席連戰感動。

最後，被問到號召主流民意加入國民黨的最大挑戰是什麼？鄭麗文表示，今年的大罷免國民黨看似打贏，但國民黨的支持度並沒有上升，這是國民黨的警訊，未來她要讓國民黨成為名符其實的第一大黨，不只是2028年贏得過半拿下總統，國會席次要過半，政黨支持度也要超越民進黨，如果國民黨不能成為第一大黨，不是代表台灣主流民意，講半天都只是自說自話，所以她要努力的目標是讓國民黨能真正代表台灣民意。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法