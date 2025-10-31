新北議員籲抵制涉閃兵藝人 侯友宜：將撤銷體位、列入梯次服役

新北市議會民進黨團議員蘇錦雄今（31日）總質詢指出，藝人閃兵行為恐影響社會觀感與年輕世代從軍風氣，呼籲市府活動應抵制涉案藝人。（記者羅國嘉翻攝）

近期台灣演藝圈掀起閃兵風暴，多名男星涉嫌違法透過造假病歷、代檢等方式逃避兵役。新北市議會民進黨團議員蘇錦雄今（31日）總質詢指出，藝人閃兵行為恐影響社會觀感與年輕世代從軍風氣，呼籲市府活動應抵制涉案藝人。對此，市長侯友宜回應，服兵役是依國家法律應盡的義務，也是對國家忠誠，新北逃兵、服役不實案件，將依法嚴辦，也會盡速撤銷體位判定，並列入梯次服役。

蘇錦雄指出，最近台灣許多藝人有閃兵風波不斷，恐削弱社會對當兵的風氣會有很大的典範。從2021年至2023年閃兵成長幅度達116％，許多人都用各種理由去搪塞，希望市府正視；另外，對於藝人閃兵，市府相關活動邀請與表演，也應該抵制。

侯友宜表示，按照國家的兵役法，該服哪種兵役，每個人都要為國家來效忠，這是天經地義的一件事情。當然會發生這種事情，令人痛心，也讓人認為這行為是很不可取的。全國有約92件閃兵的案件，其中新北有32人，涉及藝人者約6人，這部分一切按照法令來做。以目前面對被偵辦且坦承偽造文書、遭起訴的役男，在這邊有6人。所以新北市一定會盡速撤銷原處分，並盡速列入梯次的作業當中，回到未完成的兵役。

侯友宜也說，從過去嚴格的軍事訓練到今日志願役制度的演進，社會對軍人的尊敬不應減少，反而應該給予更多支持，包括改善待遇與社會尊重，強化軍人榮譽感，例如電影票半價、更多公共優惠等具體措施，都是支持軍人的表現。

民政局長林耀長指出，內政部預計明年2月起將提高體檢標準，除極少數特殊情況外，所有役男皆須履行服役義務，政府也正研議修法，針對逃避兵役行為採取更嚴格的懲處，以維護兵役制度的公平與嚴肅性。

