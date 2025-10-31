為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高雄15至39歲青年5年減少8.68萬人 議員籲啟動調查

    2025/10/31 12:58 記者葛祐豪／高雄報導
    議員李喬如（左）指高雄15至39歲青年5年減少8.68萬人，青年局長林楷軒（右）允諾啟動調查。（記者葛祐豪翻攝）

    議員李喬如（左）指高雄15至39歲青年5年減少8.68萬人，青年局長林楷軒（右）允諾啟動調查。（記者葛祐豪翻攝）

    台積電進駐高雄楠梓，準備開始量產，但高雄15至39歲青年，近5年卻減少8萬6839人!市議員李喬如今（31日）於議會質詢時，要求啟動青年人口流失原因調查與政策規劃；青年局則表示少子化也是原因之一，允諾啟動調查。

    李喬如今天於議會財經部門質詢指出，青年人口持續流失，已成為高雄發展最嚴峻的挑戰之一，根據最新統計，高雄市15至39歲青年人口已連續5年下降，從110年9月的86萬6075人，減少至114年9月的77萬9236人，5年間流失多達8萬6839人。她認為這樣的變化不只是數字問題，而是城市活力、創新力與競爭力的流失，能否讓年輕人留下、願意回來，才是城市真正的底氣。

    李喬如也引用台北市最新的人口統計，指台北市出現三波「脫北潮」，累計超過6.5萬人外移，「這正是高雄的機會!」高雄擁有房價較低、生活成本穩定、產業與港灣優勢明顯的條件，應該主動吸引北部與中部青年南下定居與就業。

    李喬如建議青年局，應先盤點近5年人口流失的原因與流向，分析離開高雄的青年主要原因為何，若沒有精確樣本，就無法提出對症下藥的政策；並成立「外縣市青年來高雄發展」的一站式回流專案窗口，整合租屋、就業、創業及生活輔導資源。

    對此，青年局長林楷軒指出，根據統計，高雄市30歲人口有3.7萬人、18歲僅剩2.2萬人、0至1歲更只剩1.2萬人，因此青年人口減少，跟出生率有很大關係。他也強調，114年上半年，高雄25歲至29歲的青年失業率3.1%，不僅是六都最低，也是此級距30年來最低的。

    林楷軒表示，包括台積電進駐高雄，及亞洲資產管理中心高雄專區設立，都有助於吸引年輕人回高雄就業；青年局也會啟動青年人口調查與政策規劃，「留住青年，就是留住高雄的明天。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播